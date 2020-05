Garder les commerces fermés les dimanches : une bonne idée selon Jean Tremblay

Devrait-on laisser les commerces fermés les dimanches une fois la crise du coronavirus terminée ? L'ancien maire de Saguenay Jean Tremblay pense que le gouvernement devrait y réfléchir sérieusement.

«On n'a pas appris à se reposer, a lancé M. Tremblay en entrevue à TVA Nouvelles, mercredi. On travaille toute la semaine, on est stressés. On arrive le dimanche et on dirait qu'on court deux fois plus vite. C'est vieux ça l'histoire de prendre une journée par semaine pour se reposer. Ça fait partie de notre nature et il faudrait revenir à ça.»

Le gouvernement a pris la décision de fermer les épiceries et les commerces essentiels le dimanche, pour permettre aux employés qui travaillent sans relâche depuis le début de la crise de se reposer.

Selon Jean Tremblay, cette journée de congé permet aussi à des familles de se retrouver.

«Aller souper chez des amis ou chez de la famille, parler à nos enfants, c'est important ! Les familles se sont un peu défaites au cours des dernières années et on n'a plus le temps de les bâtir ensemble, a constaté l'ancien magistrat de Saguenay. Arrêtons-nous pour respirer un peu, une fois par semaine, ça fait du bien.»

M. Tremblay sort peu, mais il affirme ne pas souffrir du confinement.

«Personnellement, je n'ai pas de misère avec ça, a-t-il précisé. Je reste à la maison, je ne sors pas. J'ai l'habitude d'aller à Montréal souvent, là je n'y vais pas, mais je n'en souffre pas. Je sais que ça va revenir. Par contre, je suis conscient que pour d'autres personnes, c'est plus difficile.»

Il admet lui-même avoir peur de ce virus, particulièrement souffrant pour les personnes âgées touchées.

«Avant que je m'aventure, que je reprenne mes vieilles habitudes, que je colle tout le monde, ça va prendre un certain temps, a assuré celui qui aurait préféré que le gouvernement ne déconfine pas les régions immédiatement.

«Si une personne a besoin de se rendre à Québec ou à Montréal pour une nécessité, ils vont le laisser passer, a-t-il expliqué. Donc, je trouve qu'on ne doit pas se presser à rouvrir les barrières. J'aurais gardé ça fermé encore un bout. J'aurais attendu que les choses se développent pour voir quelle tangente ça va prendre. Je trouve que c'est un peu trop tôt.»