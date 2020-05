Je reste chez nous

Coup de cœur :

Documentaire : Le Château

Réalisé par Denys Desjardins, le documentaire «Le Château» suit le quotidien de Madeleine, la mère du réalisateur, dans ses rires comme dans ses difficultés alors qu’elle habite une résidence pour aînés de Montréal. Tourné avant la pandémie de la COVID-19, le film se révèle une véritable porte d’entrée intime dans un monde souvent méconnu, et soulève de très intéressantes questions entourant la relation qu’entretient le Québec avec ses aînés. Un documentaire touchant, sincère, qui arrive à point.

Disponible depuis le 5 mai sur Illico

Je reste :

Livre

Se donner le droit d’être malheureux

Alors que nous sommes actuellement au cœur de la Semaine de la santé mentale, il peut être bon de revisiter certaines œuvres à même de nous épauler dans cette période de confinement ponctuellement éprouvante. L’auteur et psychologue clinicien Marc-André Dufour propose avec «Se donner le droit d’être malheureux» un livre qui défait le mythe selon lequel le bonheur serait toujours facile d’accès et propose, tout en gardant un équilibre, de vivre ses émotions plus difficiles plutôt que de tenter de les nier ou de les écarter.

Disponible depuis le 20 janvier

Documentaire

Les vies d’Albert Camus

Réalisé par Georges-Marc Benamou, le documentaire «Les vies d’Albert Camus» dresse le portrait de l’un des philosophes français les plus importants du XXe siècle. On le suit depuis son enfance pauvre à Alger jusqu’à la réception de son prix Nobel en 1957 à travers les commentaires de plusieurs amis et proches de l’auteur. Albert Camus décédera le 4 janvier 1960, en France, dans un accident de voiture à l’âge de 46 ans.

Disponible sur YouTube depuis le 21 janvier

Cinéma

Exarcheia, le chant des oiseaux

Présenté en première mondiale aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), le documentaire « Exarcheia, le chant des oiseaux», de Nadine Gomez, propose un portrait du quartier d'Exarcheia, à Athènes, une des régions les plus bouillonnantes politiquement du pays, connue pour être le berceau de l’anarchisme.

Disponible depuis le 5 mai en DVD et en ligne sur f3m.ca

Télé

Secrets divins

Télé-Québec diffusera ce soir à travers la série Point doc le documentaire Secrets divins, produit par National Geographic, où l’on suit Morgan Freeman explorant les nombreux lieux de culte du monde pour tenter de découvrir en quoi le secret divin peut rapprocher les gens de Dieu.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Musique

The Lost Fingers – VS. 1

La formation The Lost Fingers proposait au début du mois un tout nouveau concept musical participatif à travers lequel le groupe invite le public à voter pour sa chanson préférée. Chaque mois, le groupe dévoilera deux reprises de grands succès des années 1990, divisées en deux genres distincts, qui polarisait à l’époque, à savoir le grunge/rock et le dance/pop.

Disponible depuis le 1er mai

Sport

La première série Canadiens-Nordiques

TVA Sports diffuse cette semaine la première série qui opposa les Canadiens de Montréal aux Nordiques de Québec en avril 1982. Alors que le sport professionnel est sur pause, voilà l’occasion idéale de revivre cette rivalité légendaire.

Ce soir à 19h sur TVA Sports

Web

Empreintes

Radio-Canada dévoile une série de récits numériques proposant des histoires humaines et originales, prenant racine sur tout le territoire canadien, et mettant en scène des personnages qui auront marqué leur lieu. On y présente notamment des bénévoles de l’unité de néonatalogie de Sainte-Justine, l’agente correctionnelle Carol Lin et Fred Pellerin qui, pour l’occasion, nous ouvre les portes de sa maison.

Disponible depuis le 30 avril sur Radio-canada.ca/empreintes

Musique

Bonjour, Hi - David Campana

L’artiste David Campana dévoilait vendredi dernier l’album «Bonjour, Hi», un opus de 15 chansons aux influences soul et pop-R’n’B. Le musicien explore à travers ses textes le travail acharné, l’ambition et la volonté de réussir.

Disponible depuis le 1er mai