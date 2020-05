La vie à deux nécessite de mettre de l’eau dans son vin

À l’homme qui, ce matin, disait vouloir mettre une croix définitive sur la vie à deux tellement il avait vécu de mauvaises expériences amoureuses, je voudrais dire ceci : « Je suis une femme et j’ai subi la même chose que lui avec plusieurs hommes. Et c’est le jour où j’ai révisé mes attentes face à eux que j’ai compris qu’il fallait que je change de talle, comme vous le lui avez dit, Louise. C’est ce que j’ai fait, et je suis désormais en couple et heureuse. »

Une qui a compris le message

Pour plusieurs, la peur de l’inconnu, inhérent au changement, est plus difficile à envisager que la répétition d’une même erreur qui va mener au même échec. Elles souhaitent que le résultat final change. Mais elles ne sont pas prêtes à regarder leur feuille de route pour déceler leurs erreurs de parcours, parce que ce serait reconnaître leurs failles, leur part de responsabilité. C’est plus facile de rester dans l’ornière que de faire l’effort d’en sortir pour se diriger ailleurs.