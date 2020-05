Le producteur de «The Room» condamné à verser près de 1 M$ à des documentaristes canadiens

Le scénariste, producteur, réalisateur et principal acteur de The Room, Tommy Wiseau, a récemment été condamné par la justice canadienne à verser près de 1 million $ à des documentaristes canadiens qui se sont intéressés à son œuvre.

Cerveau derrière la création de The Room, un film sortit en 2003 qui avait été surnommé le «Citizen Kane des mauvais films» par Entertainment Weekly, Tommy Wiseau a acquis une certaine célébrité à mesure que son œuvre gagnait en notoriété grâce à ses mauvaises critiques. Cette histoire a d'ailleurs inspiré le film The Disaster Artist, paru en 2017, qui a remporté plusieurs prix, incluant un Oscar.

En 2011, Richard Harper et quelques-uns de ses amis ont organisé, à Ottawa, une diffusion de The Room à laquelle Tommy Wiseau avait participé. Il avait, à cette occasion, donné sa bénédiction à M. Harper, qui souhaitait produire un documentaire sur The Room, est-il détaillé dans le jugement rendu à la fin avril par la Cour supérieure de l'Ontario.

Puis, en 2016, Richard Harper et ses comparses ont lancé le documentaire Room Full of Spoons qui décortique leur film fétiche, en plus de brosser un portrait de Tommy Wiseau. Ils ont aussi envoyé une copie du documentaire à ce dernier, qui n'a guère apprécié, le jugeant «trop négatif» et arguant qu'ils avaient utilisé trop d'images de The Room, sans autorisation.

Les documentaristes avaient auparavant cherché à obtenir le droit d'utiliser des images tirées de The Room, sans succès.

Tommy Wiseau avait obtenu une injonction interdisant la diffusion du documentaire en 2017, ce qui a empêché son lancement en marge de celui du film The Disaster Artist et forcé l'annulation de dizaines de projections prévues lors de divers événements. Cette manœuvre judiciaire a privé les créateurs de Room Full of Spoons de revenus évalués à 1,1 million $ US, ont-ils plaidé en amorçant un contre-recours contre Tommy Wiseau.

La Cour supérieure a finalement donné raison aux documentaristes. Non seulement ceux-ci pourront enfin diffuser leur documentaire, mais, en plus, le juge Paul Schabas a décidé que Tommy Wiseau devra leur verser 550 000 $ US (environ 775 000 $ CAN) en dommages compensatoires et 200 000 $ CAN en dommages punitifs.