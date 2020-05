Les Devils généreux... en billets de hockey

Peinant à attirer des partisans à leurs matchs locaux, les Devils du New Jersey ont trouvé un «remède» au problème : ils ont annoncé mercredi qu’ils donneront gratuitement 10 000 billets à des travailleurs de la santé de première ligne oeuvrant contre la COVID-19.

Ces cadeaux de reconnaissance seront valables pour la saison 2020-2021 et offerts à des employés du réseau local RWJBarnabas Health qui comprend des hôpitaux.

«À chaque jour qui passe, nous sommes encore plus remplis de gratitude à l’égard de ces travailleurs qui sont au front et qui se dévouent pour aider les résidents du New Jersey, a déclaré le président des Devils, Jake Reynolds, sur le site du club. Nous sommes fiers et honorés de prouver que nous apprécions leur contribution à l’aide de plusieurs initiatives. (...) On remercie ces gens dont la force et la persévérance reflètent la détermination de nos communautés, de nos joueurs et de la famille des Devils.»

Au Prudential Center de Newark, les foules sont plutôt maigres, comme c’est le cas depuis des années. Avant l’interruption de la saison le 12 mars, l’organisation du New Jersey occupait le 24e rang de la Ligue nationale avec une assistance locale moyenne de 14 899 spectateurs par rencontre en 2019-2020.