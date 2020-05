Les marchés publics veulent rouvrir les dimanches

Obligés de fermer leurs portes les dimanches comme pratiquement tous les commerces du Québec, les marchés publics aimeraient pouvoir être exemptés de cette consigne pour stimuler l'achat local.

Actuellement, seuls les pharmacies, stations-service et dépanneurs ont le droit d'ouvrir les dimanches, en plus des restaurants qui peuvent offrir des repas en livraison ou pour emporter. Le gouvernement de François Legault estime notamment que l'imposition d'une journée de congé permet aux employés de se reposer.

«L'obligation de fermer les dimanches est tout à fait contre-productive. Les gens s'attendent à aller au marché public la fin de semaine, le samedi comme le dimanche», juge toutefois la présidente de l’Association des marchés publics du Québec, Isabelle Brodeur, dans une lettre ouverte publiée mercredi soir.

Celle-ci fait valoir que la fermeture imposée les dimanches est d'autant plus dommageable que les agriculteurs et horticulteurs locaux sont limités dans le temps pour pouvoir offrir et écouler leurs produits.

«Empêcher les marchés publics d'opérer le dimanche, c'est empêcher nos producteurs locaux d'avoir accès à leur clientèle alors que certains ont déjà perdu des revenus importants issus de la vente adressée aux restaurateurs», a affirmé Mme Brodeur en ajoutant que la fermeture les dimanches «est un frein à l'économie locale ainsi qu’à l'autonomie alimentaire».

«Pour des entreprises saisonnières comme les horticulteurs, s’absenter du marché le dimanche ne représente pas que 17 % des pertes de revenus, mais beaucoup plus puisqu’habituellement, ils n’ont que 6 semaines pour faire leur vente de l’année», a-t-elle ajouté.