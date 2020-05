Maladie inflammatoire chez les enfants: au moins 15 cas recensés à Montréal

MONTRÉAL | En plus d’avoir été observée dans plusieurs pays, une hausse de cas d’une rare maladie inflammatoire chez les enfants, possiblement liée à la COVID-19, a également été recensée à Montréal.

Des spécialistes des maladies inflammatoires du CHU Sainte-Justine et de l’Hôpital de Montréal pour enfants ont constaté cette maladie, qui s’apparente au syndrome de Kawasaki.

Ce syndrome provoque une inflammation et une enflure des artères de taille moyenne dans tout le corps, notamment les artères coronaires qui alimentent le cœur en sang.

Si la plupart des enfants s’en tirent bien, il existe un risque d’anévrisme dans de rares cas. La maladie est rarement mortelle.

Actuellement, entre 15 et 20 cas d’enfants font l'objet d'une enquête dans la métropole. Les enfants ont tous bien répondu aux traitements et sont guéris.

L’un d’entre-deux a dû être placé aux soins intensifs en cours de route.

Contrairement à ce qui a été vu ailleurs dans le monde, les enfants montréalais ont été déclarés négatifs à la COVID-19.

À New York, en particulier, sur 15 cas d’enfants qui ont présenté ce syndrome, six d’entre eux avaient été déclarés négatifs. Ils avaient toutefois développé des anticorps et, donc, avaient été exposés au virus.

Les symptômes de ce syndrome peuvent varier, mais ils peuvent consister en des rougeurs à l’intérieur de la bouche, une conjonctivite, des douleurs aux mains et aux pieds, et une grande fatigue.

Si elle est décelée à temps, la maladie peut être traitée.