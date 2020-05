Marie-Lyne Joncas et l’automobile

De son propre aveu, Marie-Lyne Joncas n’est pas une « fille de char ». Mais sa curiosité et sa volonté de mettre en lumière les histoires de gens passionnés l’ont amenée à accepter d’animer une émission sur l’univers automobile.

L’humoriste et animatrice a tourné l’été dernier les épisodes de la série Les génies de la vitesse, dont la diffusion débute lundi à Z.

Le concept ? Huit génies de la mécanique automobile participent à une compétition orchestrée par Olivier Benloulou, homme d’affaires de Gatineau qui possède la collection de voiture de luxe la plus importante en Amérique du Nord, avec un lot d’une centaine de voitures, évalué à 40 millions. Ils devront battre, sur une piste, l’une de ses huit voitures non modifiées.

« J’adore animer, alors j’ai dit oui tout de suite, explique Marie-Lyne Joncas à l’autre bout du fil. Je suis une fille qui n’aime pas la routine, qui aime les défis, les gens passionnés, et être déstabilisée. »

Si la production a choisi une animatrice néophyte, c’était tout à fait volontaire, dit-elle. « Avec un animateur qui s’y connaît, qui jase avec des calés, ça se peut que le spectateur ne comprenne pas tout. C’était pour amener un vocabulaire plus accessible. »

Les femmes au volant

Dans le premier épisode, on fait le portrait de Christina, une fille qui a dû faire sa place dans un monde d’hommes et qui a investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans sa Chevrolet Chevelle. Elle devra se mesurer à la Pagani d’Olivier Benloulou, une voiture rare évaluée à 4 millions de dollars. Une véritable œuvre d’art.

« J'avais des préjugés par rapport à ça, et là, j'en magasine une. »

Les génies de la vitesse est diffusé tous les lundis, à 21 h 30, à Z.