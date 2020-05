Mettre fin à la concurrence déloyale

Les choses ne vont pas bien à Montréal. Le gouvernement a dû à regret repousser d’une semaine la réouverture des commerces. Les écoles et les commerces rouvriraient donc le 19 mai. Mais dans l’état de la pandémie à Montréal, qui y croit vraiment ?

Malgré l’état de situation inquiétant, la vigilance est étonnamment en baisse dans la région de la métropole. Je reçois divers témoignages sur le relâchement qu’ont provoqué les annonces de déconfinement du gouvernement dans la dernière semaine.

La distanciation semble moins respectée. L’interdiction de rassemblements aussi. Le port du masque ne se généralise pas. Des commerçants peinent de plus en plus à faire respecter les règles dans les commerces essentiels.

Une amie qui faisait ses courses s’est retrouvée avec un autre client dans sa bulle puisque cette personne voulait fouiller sur la même tablette. Elle a poliment demandé le respect du deux mètres. Résultat : elle se fait engueuler par l’individu qui dit en avoir soupé des règles.

Mauvaise tendance

Notons que le portrait épidémiologique ne s’embellit pas dans la région de Montréal. Non seulement le nombre de cas et de décès demeure élevé sur l’île, mais on semble voir une détérioration en banlieue. Les cas sont en forte hausse sur la Rive-Sud, comme à Longueuil. Même chose dans le sud de Lanaudière, entre Joliette et Terrebonne.

Si la pandémie montréalaise s’étend comme une tache d’huile plutôt que de se résorber, nous en avons encore pour plusieurs semaines. Au point de forcer le report à répétition du retour en classe et du redémarrage des commerces. En plus de menacer notre été.

Le gouvernement Legault a la possibilité de faire d’une pierre deux coups. Donner un électrochoc à la population de la région montréalaise et mettre fin à une concurrence déloyale.

Comment ? En restreignant significativement l’accès aux commerces de la région de Montréal. En les ramenant vraiment à l’ESSENTIEL.

Vraiment essentiel

Walmart et Costco ? On met des barricades dans les allées autres que l’alimentation et la pharmacie. Vêtements, jouets, chaussures : les commerces qui vendent ces produits sont fermés de toute façon. Alors on n’en vend plus nulle part.

Canadian Tire ? Il y a une analyse à faire de l’essentiel. Je partageais hier, avec mes collègues de LCN, l’observation de quelqu’un qui est allé y faire un achat cette semaine. Ces commerces généralistes sont devenus les nouveaux centres commerciaux. Des gens y flânent, sans panier et sans rien dans les mains.

Si le gouvernement prolonge la fermeture des petits commerces, parmi lesquels se trouve un grand nombre de propriétaires locaux, il enverrait un signal de respect de l’équité. Les citoyens, de leur côté recevront le message que la situation est grave et que les achats non essentiels doivent être reportés.

Évidemment, il existe un autre problème complexe. Les consommateurs risquent de se ruer vers les commerces des villes qui sont tout juste à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Seule vraie solution : reprendre le contrôle à Montréal.