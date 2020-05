Repêchage de la LHJMQ: Les Olympiques parleront au premier rang

Les Olympiques de Gatineau pourront véritablement amorcer l’ère Louis Robitaille sur les chapeaux de roues. Pour la première fois en 47 ans d’existence, la formation de la LHJMQ repêchera au tout premier rang lors du prochain repêchage.

La concession de l’Outaouais, qui détenaient 85,5 % des chances de ravir la sélection tant convoitée, a eu la main heureuse mercredi à la loterie du circuit Courteau grâce au choix appartenant initialement aux Mooseheads d’Halifax (28,5 %) acquis par transaction en décembre 2018.

Les Olympiques sélectionneront également au deuxième rang avec le choix provenant du Titan d’Acadie-Bathurst ainsi qu’au quatrième échelon avec leur choix. Il s’agit de la quatrième année de suite où le boulier ne favorise pas le choix de l’équipe avec la plus grande probabilité de remporter le gros lot à 43 %.

Nommé aux postes de directeur général et d’entraîneur-chef au début avril, Louis Robitaille était à la fois comblé et soulagé que les spéculations entourant l’exercice soient terminées. L’annulation de la saison 2019-2020 à cause de la pandémie de COVID-19 avait braqué tous les projecteurs vers les événements à venir comme la loterie, dont la diffusion en direct sur YouTube a connu d’énormes ennuis techniques.

«C’est un privilège et un honneur d’avoir la chance de sélectionner 1er, 2e et 4e. Quand je suis arrivé à Gatineau, c’était en arrière-pensée et on connaissait les probabilités, mais on sait maintenant où on va se situer. On va attaquer les prochaines semaines avec un plan en tête», a-t-il déclaré par vidéoconférence.

Les Sea Dogs de Saint John, qui avaient deux boules, parleront troisièmes, gagnant ainsi un rang par rapport à la position au classement général du Drakkar de Baie-Comeau à qui appartenait le choix. La logique a été respectée dans le cas des Remparts de Québec (5%) qui ont obtenu le cinquième choix.

Plus de détails à venir...