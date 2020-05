Retour au boulot pour les 60-69 ans: un syndicat en colère contre «l’improvisation» de Québec

MONTRÉAL – Un syndicat représentant le personnel de l'éducation ne s’explique pas la décision du gouvernement Legault de permettre aux personnes âgées de 60 à 69 ans de retourner au travail, notamment en petite enfance et en éducation.

«Avec la nouvelle consigne, des travailleuses et des travailleurs de 60 à 69 ans de la petite enfance et des écoles devront rentrer au travail lundi prochain, mais ne pourront toujours pas voir leurs petits-enfants?» a dénoncé mercredi la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier.

Mme Ethier a déploré d’avoir appris de nouvelles balises «sorties de nulle part» en point de presse. Elle réclame «un urgent besoin de cohérence».

Jeudi, le gouvernement Legault a annoncé que les professeurs et éducatrices âgées de 60 à 69 ans pourront retourner au travail, ce que la CSQ qualifie «d’improvisation» qui ébranle les travailleurs.

«Depuis le début de la crise, on nous répète sur tous les fronts que les personnes de 60 ans et plus sont à risque et doivent rester à la maison. Plutôt que de précipiter, le gouvernement peut-il permettre une reprise progressive et donner un délai supplémentaire aux personnes de 60 ans et plus?» a soutenu la présidente de la CSQ, qui représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation.