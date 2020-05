Secteur agricole: «Justin Trudeau nous nuit», dit l'UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean

SAGUENAY | Le secteur agricole, au Saguenay-Lac-Saint-Jean notamment, est insulté de l'aide fédérale annoncée mardi par le premier ministre Justin Trudeau.

Au lendemain de l’annonce d’une aide fédérale de 252 millions $, le président de l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Théberge, n’a pas mâché pas ses mots: «Justin Trudeau ne nous aide pas, il nous nuit! Si on m'avait nommé premier ministre et que j'avais voulu faire semblant d'aider un secteur sans trop vouloir mal paraître, je n'aurais pas fait mieux...»

La semaine dernière, la Fédération canadienne des producteurs estimait à 2,6 milliards $ les pertes de ses membres depuis le début de la pandémie. Et ce montant gonfle chaque jour.

L'aide fédérale du gouvernement Trudeau laisse donc les producteurs sur leur appétit, d'autant plus que la somme comprend une partie pour l'achat de matériel de protection, et une autre pour l'euthanasie des bêtes qui devront être sacrifiées.

«C'est vraiment ce qu'on nous a expliqué», a dit M. Théberge, dépité.

Ce qui ajoute aux difficultés du secteur, c'est cette aide de 9 milliards $ aux étudiants, donc plus lucrative que le salaire que toucherait un étudiant sur une ferme.

«Pendant que le manque de main-d'oeuvre est criant et que le taux de chômage est élevé, on paye les gens pour qu'ils restent à la maison...Ces politiques du gouvernement ne tiennent pas la route», a ajouté Mario Théberge.

À long terme, les pertes seront trop importantes pour plusieurs producteurs, craint le président régional.

Outre les producteurs de lait qui doivent jeter une partie de leur production et même réduire leur troupeau, les producteurs de porcs et de bovins vivront le même problème.

«Quand l'abattage est retardé, les porcs engraissent aux frais des producteurs qui les nourrissent, et comme le nouveau poids du porc est trop élevé, le producteur touchera moins d'argent», a expliqué Mario Théberge, déplorant que la spirale semble sans fin.

«On comprend les restrictions du gouvernement sur les restaurants, mais on nous dit que ce n'est pas près d'ouvrir, a-t-il ajouté. Nous, on ne sait pas trop où on s'en va. La détresse dans le monde agricole, c'est un phénomène connu. Pensez-vous que la crise a amélioré la situation?»

Le milieu agricole devrait éventuellement se mobiliser, prédit M. Théberge. Il s'attend à ce que d'ici là, les producteurs à travers le pays sollicitent leur député dans les jours à venir.

