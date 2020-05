Trump et le virus de Wuhan: stratégie «irakienne»?

Avant de lire un article sur le site de NPR (National Public Radio), je n’aurais pas pensé à associer la rivalité entre les États-Unis et la Chine au conflit irakien. Si on ne s’attend pas à un conflit armé dans le cas présent, on peut malgré tout s’intéresser aux parallèles quant à la gestion de l’information.

Vous vous souvenez probablement que, pour justifier une intervention militaire en Irak, l’administration Bush avait mis de l’avant des informations de ses services de renseignement voulant que l’Irak disposât d’armes de destruction massive. À la présence de ces armes sur le territoire irakien, on ajoutait l’existence présumée de liens entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda.

Nous savons maintenant qu’il n’y avait pas d’armes et que les rapports des services de renseignements n’étaient pas unanimes sur les liens entre les dirigeants irakiens et l’organisation terroriste. L’administration Bush a exercé des pressions très fortes pour qu’on lui fournisse l’information dont elle avait besoin, et on a même eu recours à des documents falsifiés.

Vous vous souvenez peut-être aussi qu’un ancien ambassadeur américain, Joe Wilson, avait rédigé un article publié dans le New York Times. Il y affirmait qu’il n’y avait pas d’armes de destruction massive en Irak. En signe de représailles, Scooter Libby, conseiller au sein de l’administration Bush, avait coulé dans les médias l’identité de l’épouse de Wilson, l’agente de la CIA Valerie Plame.

Le lien entre le dossier irakien et les déclarations de membres de l’administration Trump face à la Chine? La gestion d’informations non validées pour servir une cause. Depuis plusieurs semaines déjà, la thèse selon laquelle l’épidémie de COVID-19 peut être reliée à un laboratoire chinois situé à quelques mètres du marché de Wuhan où le virus s’est manifesté en premier circule beaucoup.

Il me semble assez évident que la Chine doit répondre d’un certain nombre de choses en lien avec la propagation du virus. On accuse les dirigeants d’avoir été négligents ou d’avoir dissimulé de l’information. Si la négligence et la dissimulation sont déjà graves, alléguer que le laboratoire est directement responsable de ce qui est devenu une pandémie n’est pas un geste banal et place la Chine dans une situation impossible.

Assaillie de toutes parts pour sa réaction tardive à l’éclosion de la COVID-19, l’administration américaine semble avoir trouvé un bouc émissaire parfait. Détourner la colère vers la Chine pourrait servir plusieurs fins, autant en politique intérieure qu’en politique étrangère.

S’il ne s’agit pas ici de disculper la Chine, aucun expert sérieux ne permet de valider les propos tenus par Donald Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo. Encore aujourd’hui ce dernier affirmait pourtant détenir des «preuves immenses». Pourtant, tout comme c’était le cas pour l’Irak, seuls quelques membres de l’administration tiennent ce discours.

La communauté du renseignement, les responsables militaires, des scientifiques ailleurs dans le monde, l’OMS et les experts de la Maison-Blanche affirment que les probabilités de l’implication du laboratoire de Wuhan sont presque nulles. Non seulement on dément que le virus puisse avoir été conçu en laboratoire, mais il ne pourrait non plus y avoir d’erreur de manipulation dans des prélèvements effectués sur des sujets déjà infectés.

L’administration Trump utilise-t-elle sciemment des informations partielles ou des théories du complot pour braquer les projecteurs sur la Chine alors que les États-Unis s’approchent dangereusement du seuil dramatique des 100 000 décès (fin mai, selon les prévisions récentes)?

Rien ne permet de le certifier, mais il est assez aisé de constater à quel point le rival asiatique devient le parfait bouc émissaire. En agissant comme ils le font maintenant, Donald Trump et Mike Pompeo se libèrent d’un certain poids et entretiennent la rancœur déjà présente (parfois méritée) à l’endroit de la Chine.

Tout comme c’était le cas pour le régime de Saddam Hussein, le régime chinois et ses dirigeants n’inspirent pas confiance et suscitent peu de sympathie. Est-il pour autant acceptable de leur faire porter le fardeau d’une situation dramatique sans présenter les «preuves immenses» à la communauté internationale et aux citoyens américains? Je vous laisse juger la situation, mais rappelons-nous malgré tout les retombées terribles d’une guerre initiée sous des prétextes.

Voici le lien pour l’article du site NPR, ici.