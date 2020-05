VIA Rail: des trajets suspendus jusqu’en novembre

MONTRÉAL | VIA Rail Canada a annoncé mercredi que la suspension de certains de ses trajets se poursuivrait jusqu’au 1er novembre en raison de la crise sanitaire.

Les trajets longue distance du Canadien entre Toronto et Vancouver, de l’Océan entre Montréal et Halifax, et la classe Voiture-lits sur la ligne Winnipeg-Churchill sont visés par cette mesure.

«Cette décision n'a pas été facile à prendre mais, compte tenu des circonstances actuelles, la santé et la sécurité de nos passagers, des membres d'équipage et des communautés locales doivent primer», a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction chez VIA Rail, par voie de communiqué.

«Alors que toute l'industrie du voyage est aux prises avec les répercussions de la COVID-19, nous profiterons de cette pause pour évaluer et identifier les mesures à mettre en œuvre afin de remettre nos opérations sur la bonne voie le plus rapidement et le plus sécuritairement possible», a-t-elle ajouté.

En cette période de confinement, VIA Rail a accéléré les travaux d’inspection et de réparation prévus pour la modernisation de la flotte Héritage lancée en 2018. Elle a également entrepris la rénovation de ses voitures AES.