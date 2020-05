RACETTE, Mario



À Saint-Roch-Ouest, le 5 mai 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé Mario Racette, conjoint de Marlène Perras et fils de Viateur Racette et Agathe Gariépy.Maire de St-Roch-Ouest, il a toujours eu a coeur l'amélioration et la qualité de vie de sa communauté.Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Miriam Aguilar), Marianne (Frédérique Renzi), Sophie (Andrew Vallée), ses frères et soeurs Johanne, Benoit (Suzanne), Nathalie (Laurent), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 9 mai de 9h à midi et de 13h à 17h à la:Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.