LABBÉ, Réjean



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Réjean Labbé le 25 avril 2020, à l'âge de 72 ans.Époux aimant et attentionné de Jacqueline Viens, il a été un père formidable pour Yanick (Julie Duchesne), Jean-François (Sandra Barrette) et Marie-Pierre (Jason Reinblatt). Il a également été un grand-père généreux pour Sofia, Zachary, Hugo, Casey et Victoria. Bon vivant et inlassable raconteur, il a engendré d'innombrables moments heureux qui demeureront à jamais gravés en nos mémoires.Il laisse également dans le deuil son frère Michel et les membres de la famille Viens, soit Thérèse (Denis Descôteaux), Jeanne d'Arc (André Lemaire), Rolande (André Rajotte), feu Gisèle (Fernand Pratte), Nicole (Gilles Coté), Marguerite (feu Sylvio Leclair), Paul-Émile (France Blanchard), Gérald (Nathalie Gaudreault) et Marjolaine (René Proulx). Seront également attristés de son départ ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis, connaissances et collègues du domaine de l'enseignement.En raison des circonstances particulières actuelles, l'inhumation se tiendra en privé le 14 mai prochain dans sa ville natale de Drummondville, au cimetière St-Pierre. Il reposera en paix auprès de son père Paul Émile, de sa mère Olivine Thauvette et de son frère Émile. Tel que l'aurait souhaité Réjean, une célébration commémorative aura lieu ultérieurement, lorsque nous pourrons tous être ensemble.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille via leEn sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Fondation des maladies du coeur ou à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.