FRANCOEUR, Donat



À Repentigny, le 28 avril 2020, à l’âge de 90 ans, est décédé Monsieur Donat Francoeur, époux de feu Madame Thérèse Frigon.Il laisse dans le deuil ses enfants Maryland (François), Guy (Claude), Réal et Joël (Nathalie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Deux-Rives pour leur soutien et les bons soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, une rencontre commémorative aura lieu à une date ultérieure.