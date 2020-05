Autour du barbecue avec Bob le Chef

MONTRÉAL – S’il y a un type de repas qui risque d’avoir la cote cet été, c’est bien le festin autour du barbecue, à la maison. Et, foi de Bob le Chef, il n’y a rien comme les effluves du grill, ou de n’importe quelle autre bonne bouffe, pour nous faire oublier un tantinet les tracas liés à une pandémie.

«Comme tout le monde, je retrouve un peu de plaisance en me faisant une brioche tressée ou une tarte aux poires et chocolat!», lance le cuistot en entrevue, un sourire dans la voix, mettant ainsi l’eau à la bouche de la journaliste au bout du fil.

Nouvelles recettes

Celui qui prône depuis 15 ans «l’Anarchie culinaire» profite évidemment du confinement pour mitonner de bons petits plats et créer des recettes, dont il garnit sa page web. Il confectionne aussi ses œuvres pour ensuite les partager dans des photos et des vidéos sur Instagram, explications à l’appui.

«Quand je travaille toute la journée, que je me promène dans les festivals et que je fais de la télévision ou de la radio, j’ai beaucoup moins le temps de créer des recettes. Donc, ces temps-ci, je cuisine beaucoup», raconte celui qui utilise aussi ce temps de pause pour chouchouter son matériel de travail, et qui a même mis en place un système de poulie pour descendre automatiquement des assiettes de son cru à ses voisins d’en bas, une famille d’accueil qui compte de nombreux enfants. Les chanceux!

Nouvelle compétition

Bob le Chef sera néanmoins prêt à attaquer les tournages de la nouvelle émission «3-2-1 BBQ», dont la diffusion est éventuellement prévue à Zeste, lorsque le temps sera venu. La production de la compétition culinaire a été interrompue en raison des événements qu’on connaît, mais le recrutement des participants est toujours en cours. Bob le Chef et le maître du grill Steven Raichlen y soumettront les amateurs de barbecue à divers défis, qui permettront à ceux-ci de remporter un prix de 1000 $.

«Quand j’étais cuisinier dans les restaurants, le barbecue était une façon pour moi de relaxer en travaillant. Je savais que, quand j’étais devant un grill, j’avais probablement une bière d’ouverte et je n’étais pas pressé. Encore aujourd’hui, je trouve que le barbecue amène ce côté détendu. Surtout maintenant, alors qu’on a tendance à cuisiner de grosses pièces de viande, qui demandent une cuisson plus longue; finalement, on transforme la recette en projet d’une journée. C’est relaxant de passer la journée dehors, autour du grill.»

D’ailleurs, Bob émet l’avertissement: les gens seront peut-être nombreux à penser comme lui cette année, dans les circonstances. «Commencez à "stocker" du bois de charbon, parce qu’il va en manquer, je pense!», rigole-t-il.

Spécialistes

En attendant de «jouer avec le feu» à «3-2-1 BBQ», on peut se mettre en appétit avec les rediffusions de «Fous du BBQ», dont Bob a été l’hôte avec Hugo Girard, en 2018 et 2019, à CASA.

«Souvent, quand je pars en vacances, ma destination est liée à la gastronomie locale du coin. On pense souvent que le barbecue, ça se passe dans le sud des États-Unis ou en Argentine, mais il y a vraiment des spécialistes du barbecue au Québec. On est loin du hot-dog et du hamburger! On est des techniciens et des techniciennes du grill, littéralement», certifie Bob le Chef.

CASA rediffuse la deuxième saison de «Fous du BBQ» le mardi à 18 h 30, et présentera à nouveau la première saison dans la même case horaire, à compter du 30 juin. Le recrutement se poursuit pour «3-2-1 BBQ»; on peut s’inscrire pour participer à l’émission au 321bbq.ca. Pour toutes les recettes de Bob le Chef, on visite sa page web (boblechef.com).