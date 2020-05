BEAUDOIN, Jeanne-D'Arc

(née Boivin)



À Lasalle, le 7 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Jeanne-D'Arc Boivin, épouse de feu Charles-Eugène Fréchette.Elle laisse dans le deuil ses enfants de son premier mariage: Gérald (Micheline), Marielle (feu Claude), René (Denise) et Diane, ses petits-enfants: Natasha, Sylvain, Benoit, Isabelle, Valérie, Guillaume, Audrey, Joël et Dina, ainsi que plusieurs parents et amis.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Jeanne-D'Arc Boivin.