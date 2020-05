Des concerts pour les ainés de Charlevoix

Après avoir mis sur pied des prestations devant les maisons des résidents de Charlevoix, le Festif! propose un tout nouveau concept où des artistes se produiront dans des CHSLD et des résidences pour ainés de cette région.

Geneviève Jodoin, Tommy Boivin et le duo Éric Larochelle et Isabelle Simard se produiront dans trois résidences pour ainés et un CHSLD du secteur Charlevoix-Est.

Ces prestations auront lieu dès la mi-mai et les dates seront gardées secrètes afin d’éviter les rassemblements.

Ils offriront des chansons originales et quelques classiques incontournables afin d’amener un peu de joie et de lumière dans le quotidien de ces gens.

Tommy Boivin visitera les résidences des Bâtisseurs et Gré du vent, Geneviève Jodoin s’arrêtera à l’Estuaire et le duo Éric Larochelle et Isabelle Simard se produira au CHSLD de Baie-Saint-Paul.

Clément Turgeon, directeur général du Festif!, explique que ce concept, intitulé « Les concerts de résidence », a été reçu avec beaucoup d’engouement.

« Tout le monde avait l’intention de tenir ce genre d’activité, et l’apport du Festif! est arrivé juste au bon moment pour servir d’huile de transmission et ajouter sa touche unique dans la réalisation des performances », a-t-il indiqué, jeudi matin, dans un communiqué de presse.

Pour Catherine Dufour, directrice de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, Les concerts de résidence sont une façon de célébrer les résidents et tout le personnel qui œuvre pour leur santé.

« Nous sommes vraiment heureux de collaborer avec l’équipe du Festif! et de soutenir nos collègues du CHSLD dans l’organisation de ce moment unique qui, on l’espère, pourra amener du réconfort à tout ce beau monde », a-t-elle mentionné.

Au tour de David & les Play-Boys

La Tournée des portes, lancée samedi dernier, où des artistes font une chanson devant les portes des résidents de Baie-Saint-Paul, reprend du service samedi. La formation locale David & les Play-Boys sera en vedette.

Les résidents de Baie-Saint-Paul qui désirent recevoir des artistes en face de leur résidence, doivent remplir un formulaire en ligne disponible sur la page Facebook du Festif!

Cette série de spectacles sur le vif a été autorisée par la Sûreté du Québec et la Ville de Baie-Saint-Paul. Les artistes doivent se rendre eux-mêmes devant le domicile des citoyens participants.