Des sports qui sont malades de la peste

Comme le lion de la fable de La Fontaine Les animaux malades de la peste, Gary Bettman tient conseil pour sauver la Ligue nationale de hockey de la peste.

Il n’est pas le seul. Les commissaires de tous les sports professionnels, de Roger Goodell à Don Garber, en passant par Adam Silver, ils se démènent tous comme le lion de la fable pour sauver leurs sports et leur peau. Randy Ambrosie, le patron du football canadien, est le plus pathétique. Il demande 150 millions $ à Ottawa. Rien de moins.

Si la distanciation sociale est maintenue jusqu’à l’avènement d’un vaccin ou la mise au point d’un médicament – ce qui est très probable –, ce n’est pas demain la veille qu’on verra des stades pleins. S’il faut en plus qu’on limite tout rassemblement à 50 personnes ou même à 250, le stade le plus modeste aura l’air d’être désert.

Jusqu’à quel point des matchs présentés sans l’ambiance électrisante de la foule pourront-ils être intéressants pour les téléspectateurs ? Même si l’on a recours à des effets spéciaux, des bruits et des cris « en canne », on ne dupera personne.

DES SPECTATEURS EN CARTON !

Pour l’heure, les commissaires projettent de présenter les matchs à huis clos. Bonjour l’ambiance ! En Corée du Sud, depuis le week-end dernier, on présente des parties de baseball avec quelques centaines de spectateurs en carton dans les estrades. L’idée vient peut-être du curé italien qui, depuis la pandémie, célèbre sa messe du dimanche devant les photos de ses fidèles posées sur les bancs !

Quelles que soient les astuces, rien ne pourra remplacer l’atmosphère d’un stade rempli à craquer. Je ne crois pas que TVA Sports ou RDS puissent faire le plein de téléspectateurs si les Canadiens jouent devant des estrades vides. Il suffit que les Glorieux connaissent une saison bien ordinaire comme celle de cette année pour que les cotes d’écoute dégringolent et que fuient nombre d’amateurs ayant pourtant payé des abonnements de saison.

Quel sera l’intérêt des amateurs pour des matchs présentés à huis clos de midi jusqu’en fin de soirée, comme le proposent Gary Bettman et d’autres bonzes du sport professionnel ? Il faudra être joliment maniaque pour faire du binge watching de hockey ou de baseball.

POURQUOI PAS UN JUSTE RETOUR DES CHOSES ?

Si les patrons du sport sont prêts à tout pour assurer la reprise, c’est que les revenus de la télévision sont une question de vie ou de mort. Les droits que paient les diffuseurs comptent en moyenne pour 40 à 50 % des revenus d’une équipe professionnelle.

Les sports professionnels ont profité de la concurrence féroce entre les chaînes pour faire grimper la valeur des droits de diffusion à des niveaux qu’on n’aurait jamais imaginés il y a une dizaine d’années. En 2013, Rogers et TVA ont déboursé 5,2 milliards de dollars pour les droits canadiens de la LNH pour 12 ans. Ce « deal » du siècle pour la Ligue fut le début d’une douloureuse hémorragie financière pour Rogers, et encore plus pour TVA.

La télévision est en grande partie responsable de l’inflation qui a permis aux équipes professionnelles de vivre au-dessus de leurs moyens et de payer aux athlètes des salaires faramineux. Les diffuseurs auraient beau jeu de profiter de la peste du coronavirus pour ramener les sports professionnels à de plus justes proportions.