Des zones tampons pour les nouveaux admis en CHSLD

En pleine crise de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) planifie de faire de nouvelles admissions en CHSLD.

Alors qu’il y avait un manque de places dans ce genre d’établissement avant la crise du coronavirus, le grand nombre de décès permet au ministère et aux CIUSSS de placer plusieurs aînés qui étaient en attente.

TVA Nouvelles a appris que tous les nouveaux admis seront accueillis dans une zone tampon «tiède» où ils seront en isolement pendant 14 jours.

Selon un document du ministère, ces personnes pourraient être amenées vers une zone «chaude» ou «froide» en fonction de leur état de santé.

Cette façon de procéder sème l’inquiétude selon le porte-parole en matière de services sociaux du Parti Québécois, Harold LeBel.

«Ça crée un stress pour les personnes qui doivent entrer là», a-t-il dit en entrevue.

«Dans cette zone tampon, il y aura toute sorte de monde. Il y en aura peut-être qui sont infectés par le virus, d’autres pas. On met tout le monde à risque. On ne comprend pas trop cette façon de faire (...) On devrait enlever de la pression sur les CHSLD plutôt que d’essayer de ramener d’autres personnes.»

Un porte-parole du ministère a indiqué que le gouvernement voulait protéger les personnes déjà dans les CHSLD en agissant ainsi.