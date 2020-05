Fête des Mères : 7 idées de cadeaux originales de dernière minute

En ces temps de confinement, quoi offrir aux femmes de nos vies? Question d’encourager l’achat local, voici 7 idées cadeaux originales de dernière minute, qui peuvent être livrés même chez votre maman.

Pour la maman casanière : un nouveau pyjama de la Vie en Rose

Le confinement l’oblige. Le port du pyjama est devenu un besoin essentiel! L’entreprise québécoise la Vie en Rose propose une panoplie de vêtements d’intérieur, mais aussi d’ensembles de pyjamas colorés et plus légers pour la saison chaude, qui arrive à grands pas. De plus, de la collection Beauté Intemporelle, profitez de la promotion de l’achat d’un article pour obtenir deux gratuités! Rien de mieux que du neuf pour se remonter le moral.

En ligne lavieenrose.com et en magasin

Pour la maman gourmande : la nouvelle création de gin au melon de romeo's gin X

C’est l’heure de l’apéro! Célébrez la fête des mamans avec une nouvelle création de la collection romeo’s gin en collaboration avec l’artiste féministe Miss me. Ce gin montréalais explose de saveurs de melon d’eau, de baie de genièvre, de concombre, de lavande, d’aneth, de citron et d’amande. Ce jus rose est parfait pour créer des cocktails rafraîchissants et estivaux.

Disponible à la SAQ à 39,75$

Pour la maman philanthrope : un certificat-cadeau au Victoria Park pour la bonne cause

Question de faire une différence dans cette crise de la COVID-19, l’institut Victoria Park Medispa profite de la fête des Mères pour faire un geste qui pourrait changer la vie de plusieurs femmes. En effet, en offrant un certificat-cadeau d’une valeur de 50$ et plus, 25$ seront directement remis à l’organisme Bouclier d’Athéna, qui vient en aide aux femmes violentées. Le certificat-cadeau pourra être appliqué sur les différents soins prodigués en clinique ou sur les produits de beauté.

En ligne au https://www.vicpark.com/gift-cards

Pour la maman travailleuse de la santé : un vaporisateur antibactérien aux odeurs du Québec

Si votre maman fait partie de ces travailleuses essentielles, le vaporisateur antibactérien de la startup montréalaise Stimulation Déjà Vu est une solution hydroalcoolique désinfectante et hydratante, composée à 80% d’alcool. Fabriqué et créé au Québec, ce vaporisateur rechargeable est efficace pour désinfecter les mains et vaporiser l’air et les surfaces pour une sensation apaisante. On y retrouve trois expériences olfactives, soit la Balade en hiver, De retour de mon jardin, ou encore Voyage de ma fenêtre.

En ligne au https://stimulationdejavu.com/ à partir de 12$ l’unité

Pour la maman coquette : forfait clé en main de Danièle Henkel

L’entreprise québécoise de l’ex-dragonne Danièle Henkel propose un forfait clé en main, qui fera plaisir à toutes les mamans coquettes. Il ne suffit que de commander des produits beauté sur le site et rédiger un texte destiné à la personne qui recevra ce cadeau. L’équipe de Danièle Henkel se chargera de le retranscrire dans une carte et d’emballer les produits, pour ensuite tout livrer gratuitement. Coup de cœur pour le fameux gant exfoliant Renaissance, qui fait des miracles sur la peau!

En ligne au danielehenkel.com – Livraison gratuite à l’achat de 45$ et plus

Pour la maman fashionista : les ensembles de Sarah Bijoux

Les bijoux sont des cadeaux qui traversent le temps. Ce dimanche, offrez donc des bijoux locaux, faits à la main, à votre épouse, votre sœur ou encore votre meilleure amie. La petite entreprise montréalaise Sarah Bijoux propose pour la fête des Mères une panoplie d’ensemble de colliers et de boucles d’oreilles, en véritable argent sterling et de perles Keshi de Tahiti.

En ligne au https://www.sarahbijoux.ca/

Pour la maman sportive : des cours en ligne de Yoga Fitness

Depuis lundi dernier, les mordus d’entraînement et de yoga peuvent bénéficier des cours en ligne de Yoga Fitness sur leur nouvelle plateforme payante 100% francophone. Votre super maman pourra profiter des cours de power yoga, yin yoga, fit core, fit danse, méditation et plus encore. Profitez de la promotion de 49 $ pour seulement un mois, offerte aux nouveaux clients.

En ligne au https://yogafitness.com/