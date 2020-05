Globe Protein lance un premier pain aux grillons

L’entreprise québécoise Globe Protein a lancé mercredi un premier pain à base de poudre de grillons.

Grillon Le Pain est ainsi un mélange de ces insectes broyés et de farines de blé, de pois jaune, de gourgane et d’avoine, lesquelles sont produites au Québec. Le mélange en question goûte le pain, selon son fabricant, puisque la poudre de grillons n’a pas de goût.

«Le grillon est la source de protéine de l’avenir. C’est un superaliment, tous ceux qui cherchent à consommer moins de protéines animales ou qui n’en consomment pas du tout y trouveront une source extraordinaire», a indiqué par voie de communiqué François-Pierre Blain, président de Globe Protein.

Le pain aux grillons contient 7 g de protéines pour deux tranches (contre en moyenne 5 g pour des pains complets) et 100% de la valeur quotidienne recommandée de vitamine B12. Sur une portion de 100 g, Globe Protein a promis que son pain contenait deux fois plus de protéines que le bœuf haché, huit fois plus de vitamine B12 que le saumon grillé, trois fois plus de potassium que la banane et deux fois plus de fer qu’une cuisse de poulet.

Le grillon est considéré comme un aliment durable, puisque sa production requiert beaucoup moins d’eau, d’espace et de nourriture que pour le bœuf, le porc et la volaille, et il émet cent fois moins de gaz à effet de serre.

Grillon Le Pain est disponible, entre autres, chez Avril, IGA, Metro, Provigo, et en ligne, et coûte autour de 6,99$ le pain de 400 g.