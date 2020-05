Hausse des profits pour Groupe Sportscene avant le confinement

MONTRÉAL – Le Groupe Sportscene, qui exploite la bannière La Cage – Brasserie sportive, a rapporté jeudi des profits en hausse pour le deuxième trimestre de l'exercice financier et assure être en bonne position pour redémarrer ses activités après le déconfinement.

Pour le trimestre terminé à la fin février, c’est-à-dire avant les différentes mesures prises pour contrer la pandémie, l’entreprise a déclaré une hausse de 34,3 % des profits, à environ 0,7 million $ ou 0,09 $ par action de base et dilué.

Les revenus ont augmenté de 17,3 % pour atteindre 34,7 millions $ sur la même période.

«Nous avons enregistré une hausse des ventes totales des restaurants, ce qui a soutenu la croissance de notre profitabilité. De plus, la vente en épicerie de nos produits La Cage et Moishes représente maintenant près de 15 % de nos revenus consolidés et ce segment demeure en croissance», a fait savoir jeudi Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene.

C’est fort de cette bonne performance que l’entreprise pense à la prochaine étape. D’abord, le tiers des restaurants du Groupe continuent d’offrir un service de livraison et de commandes pour emporter.

«Avec un solide bilan financier au terme du second trimestre et les mesures de préservation des liquidités récemment déployées, nous sommes en mesure de maintenir une certaine santé financière pendant la durée de la pandémie», a dit M. Bédard.

Ce dernier estime que l'arrivée de la crise accélérera la transformation du modèle d'affaires de Groupe Sportscene. «Nous travaillons donc déjà à adapter notre offre de restauration aux nouvelles réalités de consommation et à développer de nouveaux canaux qui nous permettront de rejoindre notre clientèle au-delà de nos salles à manger», a dit M. Bédard.

Comme d’autres, Jean Bédard milite pour «un échéancier de réouverture clair» afin d'assurer la relance sécuritaire et soutenable du secteur de la restauration. Il réclame aussi le «déploiement de nouvelles mesures sanitaires qui ne nuisent pas à l'expérience client».