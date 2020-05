Institut de cardiologie de Montréal: un ado de 15 ans est l’auteur principal d’une recherche

MONTRÉAL – Un étudiant de 15 ans est la nouvelle fierté des Montréalais après qu’il eut participé à une étude soutenant l’utilisation de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs restérilisés dans les centres à ressources limitées de pays moins nantis.

Thomas F. Khairy est ainsi devenu jeudi la plus jeune personne à agir à titre d’auteur principal d’un article de la prestigieuse revue scientifique «New England Journal of Medecine».

L’adolescent est certainement le digne successeur de son père, le Dr Paul Khairy, qui est cosignataire de l’étude, cardiologue à l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) et professeur de médecine à l’Université de Montréal.

L’étude, dont le titre est «Infections Associated with Resterilized Pacemakers and Defibrillators», «confirme le potentiel des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs restérilisés comme option de traitement dans les pays en voie de développement», a-t-on précisé, par communiqué.

«L’équipe a démontré que le taux d’infection et de mortalité à deux ans en lien avec l’appareil usagé n’était que de 2 %, un taux qui n’était pas statistiquement plus élevé que celui observé au Canada», a-t-on aussi indiqué.

L’étude a été menée auprès de plus de 1000 malades ayant reçu un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur restérilisé depuis 2003, soit l’année de la mise en place d’un registre prospectif.

Les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs ont tous été comparés à trois appareils neufs chacun.

C’est lors d’un stage d’été en 2017 au sein du programme de l’ICM à travers lequel on expédie des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs recyclés dans plusieurs pays – comme le Mexique, le Honduras, le Guatemala, Cuba et la République dominicaine – que le jeune garçon a suggéré de réaliser une recherche pour déterminer si les appareils neufs et usagés généraient des taux d’infection similaires chez les malades.

«J’étais à la recherche d’un sujet pour la foire scientifique de mon école», a relaté Thomas, qui étudia au Loyola High School, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

«En discutant avec l’équipe d’électrophysiologie, j’ai réalisé qu’il serait intéressant et bénéfique de se pencher sur la question du taux d’infection», a-t-il poursuivi.

«Les résultats de cette étude sont très encourageants et confirment que les appareils ayant déjà servi sont des options de traitement viables pour sauver la vie de patients situés dans des zones où ils n’ont pas accès à des technologies de pointe, faute de moyens», a dit Marie-Andrée Lupien, technicienne en électrophysiologie et responsable du programme depuis une décennie.