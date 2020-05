«J’ai dû défoncer des portes pour aller aider en CHSLD»

Marie-Claude MacKay, une volontaire qui a mis au défi François Legault de «visiter l’enfer des CHSLD», réitère sa frustration à l’égard de la plateforme «Je contribue» qui serait loin de répondre au manque criant de ressources.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Legault est mis au défi de visiter «l’enfer des CHLSD»

Cette plateforme en ligne mise sur pied par le gouvernement provincial vise à recruter des volontaires pour aller prêter main-forte aux CHSLD.

Par contre, les délais de réponse et les détails administratifs mettent des bâtons dans les roues des volontaires.

«Je n’ai jamais mis les pieds là-bas à cause de ‘’Je contribue’’. J’ai défoncé des portes pour entrer», a expliqué Mme MacKay.

Malgré cela, le premier ministre François Legault invite régulièrement les Québécois à s’inscrire, une situation qu’elle trouve «aberrante».

«Il y a des volontaires et, entre le moment où ils arrivent sur le terrain, il y a de la bureaucratie. En attendant, il y a des gens qui meurent seuls», avait-elle expliqué au Journal.

Difficile de ne pas revenir

Après son expérience de trois jours dans un CHSLD relevant du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Marie-Claude MacKay a dû se mettre en quarantaine puisqu’elle a côtoyé un patient atteint de la COVID-19.

En attente de son test de dépistage, la mère de famille prévoit qu’il sera difficile de rester chez elle après ses deux semaines d’isolement.

«Ils ont besoin d’aide. Si je suis infectée, ça rendra peut-être ma décision plus facile. Mais si je suis infectée et que je guéris, ça va être d’autant plus difficile de rester chez moi après», a-t-elle expliqué sur les ondes de LCN.