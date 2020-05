Je reste chez nous

Coup de cœur :

Théâtre : Bob

Écrit par l’auteur de théâtre René-Daniel Dubois, la pièce «Bob» représente une œuvre d’une poésie parfois brutale et d’une grande force de frappe dont on ressort profondément saisi. Tout au long des quinze scènes qui voient apparaître une vingtaine de personnages et un chœur, on suit la relation passionnée et bouleversée de Bob et Andy qui se rencontrent au tout début de la pièce, alors qu'ils entrent en collision à vélo. Il s’agit d’un texte d’une grande vitalité, où la philosophie côtoie le quotidien, avec comme principe de fond : «N’attends rien. Et ne renonce jamais.»

Disponible depuis novembre 2008

Je reste :

Événement-bénéfice

Moi M’aime

Du mardi 5 mai au lundi 18 mai à 20 h 30, le Centre d'Apprentissage Parallèle de Montréal (CAP), qui a pour mandat d'accompagner des personnes présentant des problèmes de santé psychologique, dévoilera l’exposition «Moi M’aime» à travers laquelle une centaine de personnalités et d’artistes ont réalisé leur autoportrait pour soutenir la mission du CAP et rappeler l’importance de l’art dans la santé mentale. À travers l’événement tenu en ligne, les visiteurs pourront découvrir et acheter les œuvres présentées.

En ligne jusqu’au 18 mai à 20h30 sur macause.com/moimaime/encan

Documentaire

Brasser une tournée

Le documentaire «Brasser une tournée» retrace le parcours du trio Misc, une formation de jazz montréalaise, durant la tournée des microbrasseries que le groupe a entreprise à l’été 2019.L’objectif de cette tournée hors de l’ordinaire était d’inscrire la musique dans des lieux inspirants et agréables, en plus de mettre en valeur la bière d’ici.

Disponible depuis le 1er mai sur Tou.tv

Court métrage

Les chansons de mon père

L’ONF continue d’augmenter son catalogue de films offerts sur sa plateforme web. Le court métrage documentaire « Les chansons de mon père» est ainsi présenté gratuitement et dresse le portrait de la musicienne prince-édouardienne Catherine MacLellan dans sa quête pour comprendre son père Gene, auteur de certains des plus grands succès des années 1970, qui a mis fin à ses jours par suicide vingt ans plus tôt.

Disponible depuis le 4 mai sur onf.ca

Web

3 histoires vraies

L’organisme à but non lucratif de Montréal Réalisatrices équitables, qui cherche à sensibilise le milieu, les institutions et le public à l’importance de la vision des femmes cinéastes au Québec, présente de courts témoignages de réalisatrices directement mis en ligne qui racontent « 3 histoires vraies » autour de la pratique de leur métier. Parmi les nouveaux ajouts, des capsules de Sophie Dupuis, Isabelle Hayeur, Laura Bari et Louise Archambault.

En ligne sur realisatrices-equitables.com

Documentaire

Je suis Martin Luther King Jr

La plateforme Crave met en ligne un documentaire portant sur la vie de Martin Luther King Jr, à travers lequel on suit le parcours et l’héritage de cette icône américaine, véritable symbole du mouvement des droits civiques.

Disponible depuis le 1er mai sur Crave.

Livre

Si on s’aimait

Alors que le confinement provoqué par la pandémie de la COVID-19 peut se révéler éprouvant pour de nombreux couples, la sexologue et experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin propose le livre «Si on s’aimait» à travers lequel elle explore les différentes relations et dynamiques possibles à travers un couple, qu’elle rassemble en 5 dualités : dépendant-codépendant, fusionnel-solitaire, rationnel-émotif, actif-rêveur, vite-lent. Le livre cherche à développer les outils pour bâtir une autonomie affective qui ouvrirait la voie vers une relation épanouie.

Disponible depuis le 24 avril

Web

Rue King

La nouvelle série Rue King sera disponible dès aujourd’hui sur Club illico, une sitcom à travers laquelle l’ensemble des dialogues sont improvisés. La série met en vedette les acteurs et improvisateurs Sophie Cadieux, Pier-Luc Funk, Stéphane Crête, Sylvie Moreau, Marie-Ève Morency et Medhi Bousaidan.

Disponible depuis aujourd’hui sur Club illico

Musique

Dear Criminals Live avec orchestre de chambre

La formation Dear Criminals propose ici une version renouvelée de quelques-unes de leurs chansons alors que le trio se joint à une section rythmique et 14 musiciens d’un orchestre.

Disponible depuis le 9 avril