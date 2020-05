La Caisse de dépôt réinjecte 544 millions $ dans Bombardier

La Caisse de dépôt et placement du Québec vient de réinvestir 544 millions $ dans la division ferroviaire de Bombardier pour l’aider à faire face à la crise de la COVID-19.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Cet investissement en capitaux propres doit «soutenir le fonds de roulement» de Bombardier Transport, a précisé jeudi la multinationale québécoise. Il fera croître la participation de la Caisse dans la division à un peu plus de 36 %, contre 33 % en 2016.

Bombardier a subi une perte nette de 200 millions $ US (11 cents US par action) au premier trimestre de 2020 alors qu’elle avait enregistré des profits nets de 239 millions $ US (8 cents US par action) pendant la même période de l’an dernier.

Les revenus ont crû de 5 % pour atteindre 3,69 milliards $ US.

La valeur du carnet de commandes a toutefois reculé de 7,5 % à 52,1 milliards $ US.

Baisse de la production

L’entreprise a par ailleurs indiqué que les cadences de production de jets d’affaires «sont en cours d’alignement à la demande du marché, qui devrait accuser une baisse de 30 % à 35 % par rapport à celle du trimestre correspondant de l’exercice précédent».

Par contre, pour ce qui est du nouvel avion de luxe Global 7500, «l’accent continue d’être mis sur l’accélération de la cadence de production et la réduction de la courbe d’apprentissage», a assuré Bombardier.