La compassion de Carey Price toujours aussi grande

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a réconforté autrui à de nombreuses reprises au fil des années et il a de nouveau montré sa grande compassion récemment, cette fois à l’égard de deux garçons ayant perdu leurs parents au cours de la fusillade survenue en Nouvelle-Écosse, tragédie qui a fait plus d’une vingtaine de morts en avril.

Greg et Jamie Blair figurent parmi les 22 personnes tombées sous les balles du tireur Gabriel Wortman. Ses quatre enfants ont été plongés dans le deuil, dont les deux plus jeunes, Alex et Jack, âgés respectivement de 11 et 10 ans. Or, le célèbre numéro 31 a été touché par cette triste histoire et s’est manifesté dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le frère aîné des deux frangins, Tyler, 27 ans.

«Je veux simplement que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Je pense à vous et vous avez plusieurs personnes dans votre entourage qui se soucient profondément de vous», a affirmé Price par le biais de propos qui ont été diffusés sur le site web officiel du Tricolore, jeudi.

«Vous pouvez et vous réussirez à passer à travers ceci grâce au caractère que vous ont transmis vos parents, a aussi émis le gardien. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour le futur.»

Idole

Price a évidemment redonné le sourire à ses jeunes interlocuteurs qui habitent près de Truro en compagnie de leur frère aîné, de sa conjointe et de leur fille. La formation montréalaise est d’ailleurs très aimée par la famille Blair, puisque le père a déjà emmené ses enfants voir quelques matchs dans la métropole québécoise. Aussi, la vedette du Canadien est l’idole d’Alex Blair, un jeune gardien qui fut certes stupéfait d’avoir droit aux mots d’appréciation de son modèle.

«Ils ne croyaient pas que c'était réel, au départ. Ils ont encore du mal à y croire, a précisé Tyler Blair, toujours selon le site du club. Je ne sais pas si l'on peut mettre des mots [sur notre réaction]. Mes petits frères vont s'en souvenir pour le reste de leur vie. Ils auront toujours cette vidéo qu'ils pourront regarder quand bon leur semblera.»

Price a fait parler de lui pour divers gestes de bonté et de générosité. Entre autres, il a remis 50 000 $ au fonds d’urgence du Club des petits déjeuners en mars. En février 2019, puis en juin de la même année, il a rencontré un jeune admirateur – Anderson Whitehead – éprouvé par la mort de sa mère.