NFL: le rêve de l’automne

La NFL a de nouveau fait rêver les amateurs de sport en révélant le calendrier de la prochaine saison. Nul ne sait pour l’instant si la crise de la COVID-19 empêchera les 32 équipes d’entamer tel que prévu le 10 septembre la marche vers le Super Bowl, mais les fervents ont déjà l’eau à la bouche. Est-ce que la saison comportera 16 matchs par équipe comme à l’habitude ? Pour l’instant, c’est le scénario privilégié par le circuit Goodell et aucun plan de saison réduite n’a été dévoilé. Les fidèles n’ont plus qu’à se croiser les doigts. Si la saison se déroule comme prévu, voici 10 affrontements à ne pas manquer.

1. TEXANS CONTRE CHIEFS | Semaine 1 | 10 septembre

À tout Seigneur, tout honneur, c’est le match de lever de rideau de la saison, le jeudi soir. Les champions en titre, les Chiefs, recevront les Texans. Comment oublier la spectaculaire remontée de Patrick Mahomes et sa bande, qui tiraient de l’arrière 24-0 en séries avant d’exploser pour une victoire de 51-31 ? Un duel entre Mahomes et Deshaun Watson promet toujours de faire des flammèches.

2. BUCCANEERS CONTRE SAINTS | Semaine 1 | 13 septembre

C’est ce dimanche-là, à 16 h 25, qu’un certain Tom Brady fera ses débuts avec les Buccaneers, après 20 ans avec les Patriots. Puisque ce nouveau départ ne pouvait être contre n’importe qui, ce sont les Saints, à La Nouvelle-Orléans, qui seront les hôtes. Dans sa longue carrière, Brady n’a affronté qu’à cinq reprises son vis-à-vis Drew Brees, montrant une fiche de 4-1, avec 11 touchés et 3 interceptions.

3. COWBOYS CONTRE RAMS | Semaine 1 | 13 septembre

Rien de si particulier à première vue, mais il s’agira pour les Rams de leur tout premier match dans leur splendide nouveau palace, le So-Fi Stadium. La grande intrigue, maintenant... Y aura-t-il du monde dans les estrades ? Jusqu’à présent, la Californie fait partie des États américains les plus stricts quant aux mesures de distanciation et aux rassemblements.

4. SAINTS CONTRE RAIDERS | Semaine 2 | 21 septembre

Place aux Raiders, à Las Vegas ! Il faudra s’y faire, l’équipe a déserté Oakland et c’est dans la case horaire du lundi soir de la deuxième semaine d’activités que l’on pourra constater de quel bois se chauffe son nouveau public. La marque de commerce des Raiders est très forte et il y a fort à parier que leur succès dans la capitale du vice sera retentissant. Si foule il y a, bien sûr !

5. CHIEFS CONTRE RAVENS | Semaine 3 | 28 septembre

Aussi bien prier pour que le premier mois de la saison ne parte pas en fumée, si le calendrier devait être écourté. Cela priverait les amateurs d’un autre affrontement électrique entre les Chiefs de Patrick Mahomes et les Ravens de Lamar Jackson. Les deux duels entre les deux jeunes as ont été remportés de manière très serrée par les Chiefs à ce jour.

6. BROWNS CONTRE STEELERS | Semaine 6 | 18 octobre

Pourquoi y aller avec ce duel ? Parce que la foire avait éclaté la saison dernière entre ces deux rivaux de division, avec le déplorable incident impliquant le coup de casque de l’ailier défensif Myles Garrett à l’endroit de Mason Rudolph. Les deux clubs diront qu’avec le retour de Garrett de sa suspension, ce sera un match comme un autre. De grâce, ne les croyez pas.

7. 49ERS CONTRE PATRIOTS | Semaine 7 | 25 octobre

C’est le retour du quart-arrière Jimmy Garoppolo contre l’équipe qui a décidé de s’en départir, les Patriots. Bien sûr, la présence de Tom Brady aurait ajouté du piquant, mais il n’en demeure pas moins que Jimmy G voudra certainement prouver des choses, surtout après des séries très discrètes. Plusieurs ont cru qu’il était le futur des Patriots au poste de quart, jusqu’aux adieux de 2017.

8. CHIEFS CONTRE BUCCANEERS | Semaine 12 | 29 novembre

Pour la majorité des amateurs, ce sera un autre duel épique entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Pour les amateurs québécois, raison de plus pour suivre ce duel avec intérêt, car il s’agira du premier affrontement entre deux de leurs rares représentants dans la ligue, Laurent Duvernay-Tardif et Antony Auclair. Voilà qui est très prometteur.

9. BENGALS CONTRE DOLPHINS | Semaine 13 | 6 décembre

Non, ce n’est pas une blague, il s’agit d’un duel potentiellement palpitant. Le jeune premier choix Joe Burrow sera aux commandes de l’attaque des Bengals et à ce stade avancé de la saison, il y a fort à parier que les Dolphins auront aussi confié les clés à leur premier choix, Tua Tagovailoa. Ils ont bien l’intention de le laisser apprendre sur le banc, mais permettons-nous de saliver.

10. VIKINGS CONTRE SAINTS | Semaine 16 | 25 décembre

Difficile d’imaginer un Noël plus rempli d’action qu’avec un choc entre les Vikings et les Saints. Chaque fois que ces deux équipes en viennent aux prises, des choses paranormales surviennent. Il suffit de penser à la finale de conférence de janvier 2010, au miracle de Minneapolis en janvier 2018 ou au duel épique qui s’est soldé en prolongation lors des plus récentes séries.