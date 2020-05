Locaux commerciaux vacants : La Commission propose une taxe à la vacance ou une redevance règlementaire

L’implantation d’une taxe à la vacance ou d’une redevance réglementaire pour les locaux commerciaux inoccupés fait partie des recommandations de la Commission sur le développement économique, qui s’est penchée sur la problématique des locaux vacants sur les artères montréalaises.

Elle suggère aussi d’identifier des incitatifs permettant aux propriétaires de se soustraire à l’option dissuasive qui pourrait être retenue; par exemple, en facilitant l’occupation transitoire de ces locaux.

Précisions qu’il s’agit de suggestions d’une commission permanente de l’hôtel de Ville de Montréal; de telle sorte que l’administration Plante devra ensuite décider des mesures à implanter.

Cela dit, dans un contexte de pandémie, la Commission estime qu’il ne faudrait pas ajouter de fardeau financier aux propriétaires et commerçants durant la relance économique. Elle propose ainsi de miser sur les incitatifs pour le moment, plutôt que sur des mesures punitives.

De plus, «l’imposition d’une taxe à la vacance ou d’une redevance réglementaire devrait être conditionnelle à un portrait à jour et complet de la vacance commerciale, considérant que cette problématique pourrait prendre une toute autre ampleur dans les prochains mois», indique le rapport paru jeudi matin.

Un meilleur encadrement de la hausse des loyers et des baux commerciaux fait aussi partie des recommandations. De même, que poursuivre la réduction de l’écart de fardeau fiscal entre les immeubles résidentiels et non résidentiels.

Près d’une quarantaine de mesures sont proposées au terme de la consultation publique lancée durant l’hiver.

Plus de détails à venir...