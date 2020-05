Moins de fictions, plus de variétés

Malgré la COVID-19 qui paralyse les tournages depuis deux mois, les grands réseaux ont confiance de présenter des grilles d’automne sans trous béants... Mais côté fictions originales, les téléspectateurs doivent réduire leurs attentes.

Photo courtoisie

À Radio-Canada, seuls les fans de 5e rang et d’Une autre histoire sont assurés d’être rassasiés. Six épisodes du feuilleton rural avec Maude Guérin sont déjà tournés. Pour Une autre histoire, on parle d’une demi-saison d’avance, soit 12 épisodes. Selon nos sources, des plans ont été élaborés pour redémarrer les tournages de District 31 au début du mois de juillet, mais tout dépend des directives du gouvernement.

Photo courtoisie

« Les variétés viendront peut-être combler les espaces normalement réservés aux séries de fiction, parce que s’il y a des plateaux qui peuvent redémarrer plus rapidement que d’autres, c’est ceux des variétés », déclare la directrice des programmes de Radio-Canada, Dany Meloul, citant au passage les exemples de Bonsoir bonsoir ! et de Tout le monde en parle, qui continuent de rouler en versions réinventées.

La direction de Radio-Canada poursuit les discussions avec l’Association québécoise des productions médiatiques (AQPM) pour trouver des solutions, mais comme l’indique Mme Meloul, jouer une scène en respectant les mesures de distanciation sociale, c’est « très difficile ».

La rentrée automne 2020 de TVA sera également touchée, nous confirme par courriel la vice-présidente aux communications de Québecor Média et Groupe TVA, Véronique Mercier. À quel niveau ? Impossible de savoir. Mme Mercier souligne toutefois qu’ils planchent sur « différents scénarios ». Même réponse concise chez V, où « toutes les options sont évaluées ».

Optimisme prudent

À Télé-Québec, le directeur général des programmes, Richard Haddad, est « assez optimiste » de pouvoir présenter une grille d’automne et d’hiver fidèle aux plans originaux. Certains titres sont d’ailleurs en boîte, incluant la cinquième saison de Like-Moi. « On a peu de fictions originales, explique M. Haddad. C’est le genre le plus problématique. Au niveau des magazines, des variétés et des documentaires, c’est plus flexible. »

À ceux qui craignent que l’arrêt des tournages au Québec signifie une arrivée massive de séries américaines doublées en français en ondes, rassurez-vous. Ni Radio-Canada ni Télé-Québec n’ont entrepris de magasinage intensif d’œuvres étrangères.

« Aussi peu que possible, répond Dany Méloul. Vous n’allez pas voir des tonnes de séries étrangères venir renflouer la grille. On préfère faire appel aux producteurs d’ici pour favoriser les émissions québécoises. Ou présenter plus de films de chez nous. »

« Les équipes responsables des acquisitions sont extrêmement diligentes, déclare Richard Haddad. S’il y a de belles opportunités, on ne va pas se gêner, mais il n’y a pas de commande claire d’augmenter de beaucoup le nombre d’acquisitions. »

En avant malgré tout

Puisque tout le Québec nage en pleine incertitude, les plans de match qu’élaborent présentement les réseaux risquent de changer du jour au lendemain. « Nos façons de faire n’ont rien à voir avec celles de l’année dernière, mais on avance néanmoins, précise Dany Meloul. Tous les joueurs de l’industrie collaborent. Les gens veulent vraiment trouver des solutions. »

À surveiller aujourd’hui

L’ÉCOLE À LA MAISON

Qui de mieux placé pour rassurer les enfants quant au retour à l’école que le ministre de l’Éducation lui-même, Jean-François Roberge ? Le politicien répondra – en entretien vidéo – aux questions de nombreux élèves du primaire à l’émission L’école à la maison, ce vendredi. Suis-je obligé de retourner à l’école ? Y aura-t-il des récréations ? Vais-je pouvoir faire un câlin à mon enseignant.e ? Vais-je avoir des examens ? M. Roberge – qui a d’ailleurs confirmé que L’école à la maison se poursuivra sur les ondes de Télé-Québec au-delà du 11 mai – n’esquivera aucune interrogation.

► Télé-Québec / 10 h 30

HOMMAGE À TCHAÏKOVSKI

Pour souligner le 180e anniversaire de naissance du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski, le célèbre pianiste russe Denis Matsuev jouera dans la salle historique du Tchaikovsky Hall de Moscou. Le programme est encore à déterminer...

► Mezzo Live / midi

SOIRÉE ISABELLE HUPPERT

Isabelle Huppert est la vedette des soirées-hommages de Studiocanal ce vendredi. Au programme, deux films avec la mythique actrice française : La garce, de Christine Pascal, où Huppert partage l’affiche avec Richard Berry, et Coup de foudre, un drame de Diane Kurys.

► Studiocanal / 20 h

DUFF

Vous avez une « D.U.F.F. » (dodue utile franchement fade) dans votre cercle d’amis ? Dans l’adorable comédie romantique pour adolescents « Duff », la réservée Bianca (Mae Whitman) est un peu la faire-valoir de ses copines, mais elle entreprend de changer son image et de clouer le bec de sa rivale Madison (Bella Thorne) après que le fendant Wesley (Robbie Arnell) s’est moqué d’elle.

► Yoopa / 20 h 28

LES FRÈRES SCOTT : UNE MAISON POUR LA VIE

Troy et Susan ont acheté une nouvelle maison en apprenant qu’ils attendaient un troisième enfant. Ils adorent leur nouvelle demeure spacieuse en banlieue de Las Vegas, mais l’étrange configuration du plancher principal les empêche d’en profiter pleinement. Les frères Scott arrivent à leur rescousse !

► CASA / 21 h