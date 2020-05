NFL : un duel Saints-Buccaneers comme entrée

Il semblerait que les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Buccanners de Tampa Bay s’affronteront lors de la première semaine d’activités de la saison 2020 de la NFL.

C’est ce qu’avançait le site NewOrleans.Football, jeudi matin. Le circuit Goodell dévoilera son horaire officiel un peu plus tard en soirée.

Les Saints et les «Bucs» évoluent dans la section Sud de l’Association nationale. La première équipe est dominante depuis plusieurs saisons, alors que la seconde a connu une saison morte palpitante.

En effet, les Buccaneers ont ajouté deux anciennes vedettes des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à leur formation, soit le quart-arrière Tom Brady et l’ailier rapproché Rob Gronkowski.

En plus du duel Saints-Buccaneers, deux autres affrontements de la première semaine seraient connus. Les Bills de Buffalo recevraient les Jets de New York et les Eagles de Philadelphie visiteraient les Redskins de Washington.