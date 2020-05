«Nos enfants sont oubliés par le système»

La fermeture des écoles est devenue très lourde pour des parents d'enfants handicapés. Deux mères de Saguenay ont d’ailleurs lancé un cri du cœur pour que soient rouvertes les classes adaptées au secondaire.

«Je suis vraiment essoufflée. Je me sens abandonnée par le milieu scolaire», a affirmé Marielle Morin, dont la fille de 17 ans est atteinte de la maladie de Rett. «Elle n'est pas autonome. Je dois lui brosser les dents. Je dois la laver. »

Karine Boucher, dont le fils de 20 ans est atteint d’une déficience intellectuelle, vit une situation semblable. «Je lui donne encore le bain. Je lui brosse encore ses dents. Je le couche tous les soirs. C'est mon petit bébé, mais dans un grand corps d'adulte. Mon fils est oublié par le système.»

Mme Boucher a dû quitter son emploi en raison du confinement. Son garçon exige une aide constante, ce qui n’est pas conciliable avec son travail. «J'aurais pu faire du télétravail, mais c'était impossible pour moi. J'ai dû arrêter de travailler. Ce sont des enfants qui demandent beaucoup.»

Dans les deux cas, Olivier et Mélodie ne saisissent pas pourquoi il n'y a plus d'école. «Ils vivent beaucoup de frustration. Et nous les parents, on est épuisés», a indiqué Karine Boucher.

Marielle Morin sait bien qu’avec le confinement et l’arrêt des classes, sa fille a perdu ses repères. «Au début, elle pensait qu'elle était punie», a-t-elle raconté.

Ces mères ont maintenant l'impression que Québec a oublié leurs enfants handicapés. «C'est très lourd. Mon fils a eu aussi des réactions. Il était fâché et ça s'exprimait par des cris. Il est dans des classes qui contiennent de 5 à 12 élèves. Donc, c'était quand même facile d'instaurer quelque chose pour nos enfants», a estimé la mère d’Olivier.

Pour faire sourire son fils, elle l’amène parfois faire des balades en auto. Quand elle a circulé devant son école fermée, Olivier a réagi. «Mon fils est un non verbal. Il m'a pointé l'école et il m'a dit, maman, veut. Ça m'a crevé le cœur. Mon fils, il ne parle pas beaucoup, mais il a été capable de me dire qu'il voulait retourner à l'école. Ça, pour un cœur de mère, ça arrache.»

Marielle Morin a écrit au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, le 28 avril. Elle n’a pas de réponse. Elle veut une réouverture des classes adaptées au secondaire et des camps de jour, cet été. «Je me sens abandonnée par le ministre Roberge. C'est très important pour nos enfants que cet été, ils puissent aller en camps de jour pour continuer à être stimulés.»

Dans les dernières heures, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a reçu une lettre sur l'intention du ministère de rouvrir graduellement ces classes adaptées au secondaire. Toutefois, on ne sait pas de quelle manière ni à quel moment ça se fera.