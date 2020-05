Pas d’événements culturels cet été à Laval

Tous les événements culturels prévus cet été à Laval sont passés dans le tordeur de la COVID-19. Les quelque 600 propositions artistiques prévues cours des prochains mois ont été annulés ou reportés, a annoncé la Ville de Laval, dans un communiqué émis jeudi.

Les nombreuses activités annoncées précédemment dans les parcs et les espaces publics - comme le Centre de la nature - n’auront donc pas lieu. L’édition 2020 de la fête nationale prévue en juin ainsi que la Fête de la famille et l’initiative Laval à vélo - qui devaient toutes deux avoir lieu en septembre - ont subi le même sort.

«En effet, il est évident qu’il serait difficile de faire respecter les consignes de santé publique – notamment en ce qui a trait à la distanciation sociale – lors d’activités qui incitent au rassemblement, explique Marc Demers, le maire de Laval. Nous sommes par ailleurs tout à fait conscients des impacts de cette décision auprès des citoyens, des organismes culturels, des travailleurs et des artistes. Mais nous souhaitons respecter les mesures permettant de lutter contre la pandémie, et plus que tout, nous avons à cœur de protéger la population.»

Une offre artistique alternative est par ailleurs dans les plans de la ville.