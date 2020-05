Place à la nouvelle génération de Defender

Lorsque le fabricant québécois BRP a lancé sur le marché son modèle Defender, il a créé une nouvelle façon de voir les véhicules côte-à-côte. Devant la réponse des consommateurs, il a décidé d’aller plus loin en présentant des modèles toujours plus performants.

« J’ai eu la chance de faire l’essai de ces nouveaux modèles de Defender qui, franchement, offrent beaucoup plus aux utilisateurs, assure Carl Dussault, de Dion Moto de Saint-Raymond. Maintenant, avec la gamme que nous avons, nous sommes en mesure de combler les attentes de tous les utilisateurs de ce type de véhicule. »

Le premier modèle qui a retenu l’attention de ce spécialiste est le Defender Pro XT. « Ce modèle est monté sur le même châssis que ceux que l’on connaît. Il offre beaucoup de rangement avec sa boîte de chargement multifonctions, explique-t-il. Ses dimensions sont de 72 pouces de long par 54 ½ pouces de large, avec des rebords de six pouces. C’est une benne versante. Ce modèle est aussi équipé d’un coffre qui communique d’un côté à l’autre, sous la boîte. [...] En plus du rangement, il possède une excellente capacité de remorquage, 2500 livres. »

Du point de vue mécanique, ce véhicule à trois places est disponible uniquement avec le moteur deux cylindres en V de 976 cc qui développe 82 HP, avec 69 livres de torque.

POUR LA PUISSANCE

Afin de fournir le maximum de puissance et de traction, BRP a conçu le Defender à six roues motrices.

« Le Defender 6X6 devrait connaître du succès auprès des amateurs québécois. Il s’adresse directement aux amateurs de chasse et de pêche qui vont souvent circuler sur des terrains accidentés, en transportant de bonnes charges. Ces gens vont apprécier grandement ce modèle à six roues motrices, disponible en une seule version. [...] Nul doute que sa traction puissante et sa capacité de remorquage de 2500 livres en font un véhicule idéal pour circuler dans des conditions difficiles. Il est vraiment très impressionnant. »

Il s’agit du premier modèle côte-à-côte, six roues motrices de la gamme BRP (à partir de 22 539 $).

POUSSER L’ÉQUIPEMENT AU MAXIMUM

Les ingénieurs de BRP ont décidé de pousser au maximum la possibilité d’équiper un modèle Defender, en lançant sur le marché le modèle Limited.

« [Ce modèle] présente vraiment des caractéristiques uniques. BRP n’en a pas fabriqué à grande échelle. Les concessionnaires n’en ont reçu que quelques-uns. Il s’agit d’un modèle Cabine, ce qui signifie qu’il arrive de l’usine monté. Il est équipé de vitres électriques et d’un système de chauffage qui se transforme en système de climatisation. Il s’agit du premier véhicule avec air conditionné intégré dans la ligne BRP. »

En plus de ces innovations, on a procédé à des améliorations importantes sur le véhicule.

« Tout a été amélioré au niveau du système de ventilation et d’aération, entre autres en positionnant mieux les sorties d’air dans la cabine, pour avoir plus d’efficacité. Le système de contrôle de la température est digital. »

MODIFICATION IMPORTANTE

Plusieurs autres composantes très importantes viennent compléter ce modèle unique.

« Il faut ajouter aux équipements déjà mentionnés des suppléments très intéressants. Il y a le système d’essuie-glace complet, la vitre arrière, les sièges de meilleure qualité, plus confortables. On a aussi travaillé à abaisser le niveau sonore de la motorisation. Maintenant, le bruit est 40 % moins élevé qu’il y a deux ans. La cabine est mieux isolée. »

Avant de terminer l’entrevue, Carl Dussault a voulu mentionner un élément très important qui a été modifié dans la gamme des quads Outlander.

« Dans la série Outlander, les modèles avec la motorisation 850 cc et 1000 cc sont maintenant équipés d’un accélérateur ITC, avec mode de conduite. C’est le même principe que l’on retrouve sur les motoneiges avec accélérateur intelligent. C’est un accélérateur qui est contrôlé électroniquement et non mécaniquement. Il est donc possible de piloter son quad en mode sport, éco ou normal. Comme ce sont des cylindrées très puissantes, elles présentent souvent une accélération brusque. En ajustant l’accélérateur, le conducteur pourra déterminer le type d’accélération qu’il désire, alors qu’il veut faire certaines manœuvres. »