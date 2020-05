Pourquoi le don d’organes est-il si peu populaire au Québec?

On ne cesse d’inciter les gens à signer leur carte pour le don d’organes, mais les résultats sont toujours aussi décevants. Pourtant à chaque jour, il y aurait des vies à sauver. L’an dernier un député de l’opposition avait demandé au gouvernement d’inverser le consentement pour le rendre automatique, à moins d’avis contraire signifié au Registre. Avec une telle méthode, on sauverait tellement plus de vies.

Jusqu’à maintenant notre ministre de la Santé semble dormir au gaz dans ce dossier. Le consentement inversé est pourtant chose faite au Nouveau-Brunswick. Chez nous au Québec, l’humain songe, néglige et tarde, sans trop savoir pourquoi. Et finalement il oublie d’apposer son accord signé au dos de sa carte d’assurance maladie. Je ne crois pas en Dieu mais j’offre volontiers mon corps à qui en aurait besoin. Comment tous les chrétiens du Québec peuvent-ils aspirer au salut de leur âme, tout en acceptant que la vie d’un de leurs semblables puisse être gaspillée en raison de leur indifférence ? Peut-être préfèrent-ils que leurs précieux corps soient enterrés intacts aux fins d’une quelconque réincarnation ?

Roger Matteau

C’est vrai qu’ici nous sommes en retard sur certaines autres provinces quant à l’assouplissement des règles entourant le don d’organes. Mais le problème est pas mal plus complexe que vous ne le laissez sous-entendre puisque les résistances perdurent. Ne serait-ce que dans l’absurdité du fait qu’en dépit de l’accord donné par une personne au don de ses organes et accolé sur sa carte d’assurance maladie, sa famille puisse encore s’y opposer.