Prix des libraires du Québec: le roman «La trajectoire des confettis» encensé

Grâce à son roman La trajectoire des confettis, Marie-Ève Thuot fait partie du groupe de lauréats des Prix des libraires du Québec 2020, décernés jeudi.

L’auteure a mis la main sur la récompense de la catégorie Roman-Nouvelles-Récit québécois remise par l’Association des libraires du Québec (ALQ). Marie-Ève Thuot a été encensée «pour l’indéniable qualité de son premier roman, qui ouvre assurément la voie à une brillante carrière littéraire», a laissé savoir Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui lui a par le fait même remis une bourse de 10 000 $.

«La trajectoire des confettis» plonge le lecteur dans un univers étalé sur près de 130 ans. S’y succèdent des personnages aussi uniques qu’un barman ayant fait voeu de chasteté, un adolescent dont le coeur bat pour sa tante, un pasteur qui porte un vif intérêt aux mots osés et trois femmes qui se moquent de leur gourou.

Pour Marie-Ève Thuot, cette distinction des libraires s’ajoute au Prix des Rendez-vous du premier roman - Lectures plurielles qu’elle a accepté en mars.

Autres lauréats

Au total, six oeuvres composent l’ensemble des lauréats des plus récents Prix littéraires du Québec, dont quatre font briller la province. Outre La trajectoire des confettis, on retrouve l’essai Les brutes et la punaise (Lux) de Dominique Payette, le recueil de poésie Le tendon et l’os (l’Hexagone) signé Anne-Marie Desmeules et la bande dessinée La grosse laide (XYZ) rédigée par Marie-Noëlle Hébert.

Hors Québec, l’ALQ a reconnu le talent d’Aj Dungo à la suite de la publication de sa bande dessinée In Waves (Casterman), ainsi que celui d’Alexandria Marzano-Lesnevich avec son roman L’empreinte (Sonatine).

De plus, le travail de Chantal Fontaine à la Librairie Moderne, située à St-Jean-sur-Richelieu, a été honoré du Prix d’excellence.