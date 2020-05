Trudeau, Legault, vous et moi

Depuis le début de cette crise, je défends François Legault, mais j’ai sévèrement critiqué Justin Trudeau.

Des lecteurs me demandent pourquoi le second n’a pas droit à la même indulgence que le premier.

C’est une question honnête qui mérite une réponse honnête.

Plus facile

Si je suis plus sévère avec Trudeau, ce n’est pas, comme le croient des lecteurs, parce que je suis souverainiste.

Legault, après tout, a tourné le dos à la cause. Alors pourquoi ?

Les cinéphiles sérieux connaissent peut-être un vieux film de Stanley Kubrick intitulé Les Sentiers de la gloire (Paths of Glory, 1957).

L’intrigue importe peu.

Qu’il suffise de dire que, pendant la Première Guerre mondiale, le colonel Dax est dans les tranchées avec ses hommes.

Chaque fois que l’ordre d’attaquer est donné, il sort de son trou et charge avec eux.

Les balles sifflent. Ses hommes tombent comme des mouches autour de lui.

Pendant ce temps, loin, loin, loin du front, bien à l’abri dans leur quartier général, les généraux Broulard et Mireau sirotent du champagne en rêvant de gloire, de médailles et de promotions.

J’utilise le film de manière allégorique, vous l’aurez compris, pas au premier degré.

Legault et les premiers ministres provinciaux sont dans les tranchées. Ce sont eux qui reçoivent les balles.

Les hôpitaux, les CHSLD, les garderies, les écoles, la décision de fermer ou de rouvrir les commerces, de fermer ou pas des régions, de nous ordonner de rester à la maison ou pas, de porter le masque ou pas, tout cela ce sont des décisions des gouvernements provinciaux.

Le partage des responsabilités est ainsi dans beaucoup de fédérations.

Aux États-Unis également, pendant que Trump invente sa science tous les jours, les gouverneurs sont au front.

Legault commet-il des erreurs ? Évidemment. Comme il le disait mardi, il n’existe pas de guide des opérations.

Son meilleur réflexe fut d’avoir, dès le début, saisi la gravité de la situation et agi vite avec les moyens qu’il avait. Pas Trudeau.

Je parlais de responsabilités constitutionnelles.

Justement, Trudeau était responsable du contrôle des frontières et des voyageurs arrivant ici.

Il fut le dernier au pays à accepter qu’il fallait tout boucler. Combien de gens infectés sont rentrés qui en ont contaminé d’autres ?

Puis, à Pâques, pendant que vous et moi étions enfermés par obligation, il est parti au chalet avec femme et enfants.

Mais il a eu la gentillesse, c’est vrai, de partager avec nous de beaux selfies.

Il s’est ensuite rattrapé, me direz-vous, en dépensant sans compter.

Oui, mais c’est notre argent, notre dette, et signer des chèques n’a rien de compliqué.

Faute ?

On me rétorquera, si on veut comparer des juridictions équivalentes, que Legault ne mérite pas de félicitations puisqu’il y a plus de morts ici que dans d’autres provinces.

Rappelons que plus de 70 % des morts de la COVID-19 au Québec ont eu lieu dans des résidences pour personnes âgées.

Or, plus de la moitié des vieux qui, au Canada, vivent dans ces établissements, négligés depuis des lunes, sont au Québec.

La faute à Legault ?