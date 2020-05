Un épisode panaché

Le temps est maussade, le confinement se poursuit et la fête des Mères se fera en mode virtuel cette année, mais le printemps est bel et bien arrivé et pour Nadia et Patrick, la saison du rosé est déjà bien commencée. Et pour en apprendre un peu plus sur les nouvelles règles en vigueur pour les vins d’importation privée et les fameuses caisses panachées, les Méchants Raisins reçoivent Benoît Lecavalier, propriétaire de l’agence Benedictus et président du RASPIPAV.

Ça promet !

Pour écouter l'épisode, c'est ICI :

Suggestions vin

Nadia

Altolandon, Manchuela 2018, Enrosado, Espagne

17,95 $ - Code SAQ : 14154131 – <1,2 g/L - 12,3 %

Cambon La Pelouse, Haut-Médoc 2015, Monsieur de Cambon, France

18,20 $ - Code SAQ : 14308111 – 2,1 g/L - 13,5 %

18,20 $ - Code SAQ : 14308111 – 2,1 g/L - 13,5 %

Jean-Baptiste Sénat, Minervois 2018, La Nine, France

28,35 $ - Code SAQ : 11659960 – 1,6 g/L - 14 %

28,35 $ - Code SAQ : 11659960 – 1,6 g/L - 14 %

Patrick