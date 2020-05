Un rôle important

Lorenzo Della Foresta est un homme occupé depuis le début du confinement. En fait, c’est un homme occupé en tout temps. Il est chapelain de toutes les équipes professionnelles de Montréal.

En temps normal, celui qui a une église non confessionnelle dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce doit se séparer en quatre pour rencontrer tout le monde.

En ces temps hors de l’ordinaire, il doit s’en remettre aux outils disponibles en ligne pour discuter avec les athlètes qui ont besoin d’aide mentale et spirituelle. Et ils sont nombreux.

« C’est sûr que durant ces temps d’isolement, c’est plus difficile pour les joueurs. On reste en contact par Zoom et différents outils de rencontre.

« C’est un défi en ce moment, il faut répondre quand quelqu’un est dans le besoin. Les joueurs savent que je suis là 24/7. »

Craintes

Sans parler de détresse, Della Foresta a remarqué des craintes chez les joueurs qui le consultent.

« Il y a toujours des annonces. Certaines ligues vont imposer des baisses salariales et ça peut amener un stress financier », explique-t-il avec beaucoup de douceur.

Les athlètes professionnels ont une certaine sécurité financière, diront certains. Et c’est en partie vrai. Mais c’est beaucoup moins le cas pour les joueurs des Alouettes, du Rocket et même, dans bien des cas, de l’Impact.

« Mais ils ne me consultent pas que pour eux, c’est aussi pour leurs familles, leurs épouses, c’est stressant pour eux.

« Et il y a les joueurs qui sont seuls parce que la famille est à l’extérieur. »

Pour eux, parler à Della Foresta est une façon de briser l’isolement.

Rencontres

Histoire de pouvoir discuter avec le plus d’athlètes possible, Lorenzo Della Foresta organise des rencontres vidéo.

« Ce qui est intéressant, c’est que pendant cette période de quarantaine, je rassemble les joueurs qui sont disponibles, peu importe le sport.

« Des fois, ils sont surpris de voir d’autres joueurs qui ont ces intérêts en commun avec eux. Certains sont devenus de bons amis après ça. »

Comme quoi il faut savoir prendre le bon où il se trouve dans cette période où il est facile de broyer du noir.

Pas que religieux

Le rôle du chapelain ne revêt pas qu’un aspect religieux, contrairement à ce qu’on pourrait croire.

« Ça dépend du joueur. S’il veut l’aspect spirituel, je l’offre, mais je peux quand même travailler sans ça. Il faut qu’il y ait une ouverture pour écouter et apprendre. Certains ne croient pas en Dieu. »

Le travail de Lorenzo Della Foresta vient donc en quelque sorte compléter celui d’un psychologue sportif.

« Les joueurs ont toujours besoin de parler à des gens en dehors de la famille ou de l’équipe. Tu ne peux pas toujours te tourner vers un coéquipier, un entraîneur ou un dirigeant. »

Vocation

On peut donc dire que Della Foresta, qui est détenteur d’une maîtrise en religion de l’Université de Boston, remplit sa vocation, lui qui a commencé par assumer ce rôle auprès des Alouettes, il y a huit ans.

« Les joueurs se parlent et ceux des Alouettes ont fait circuler mon nom, ce qui a mené aux autres équipes. Des entraîneurs ont assisté à des réunions et ont parlé de moi. »

Mais son rôle ne s’arrête pas aux équipes montréalaises. Il offre aussi des services de soutien aux équipes visiteuses.

Si un joueur d’une autre équipe arrive en ville, j’ai la flexibilité d’aller le rencontrer à son hôtel.

« J’ai déjà fait une rencontre pour les Raptors de Toronto et les Nets de Brooklyn lors d’un match hors concours et les joueurs des deux équipes étaient présents. »

Lorenzo Della Foresta parle avec calme et est apaisant. Preuve qu’il doit bien faire son travail, certains athlètes qu’il a croisés et qui ne sont plus à Montréal le consultent encore aujourd’hui. Et c’est normal, tout le monde a besoin de réconfort en ce moment.