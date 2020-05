Une liberté surveillée pour les aînés à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Les aînés profitaient jeudi d'une deuxième journée de liberté. Réjeanne et Mariette Morin, deux sœurs qui habitent aux Résidences du Manoir, à Trois-Rivières, se réjouissaient d’ailleurs de pouvoir bientôt revoir leurs enfants après huit semaines de confinement.

«On se sent revivre! On se sent rajeunir!» a confié Mariette Morin.

«Je m'ennuie parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Et on ne pourra pas les serrer dans nos bras. Ça va être difficile! Mais on va prendre les bons moments», a poursuivi Réjeanne Morin.

Si le moral des résidents prend du mieux, la pression s'accentue sur les résidences privées avec le début du déconfinement. À ce titre, la fin de semaine de la fête des Mères s'annonce tout un défi.

«On veut éviter les attroupements sur les terrains. Nous avons avisé les familles d'appeler à la réception pour fixer un rendez-vous avec leur proche», a expliqué Gaétan Montplaisir, directeur communications-marketing aux Résidences du Manoir.

Aux Résidences du Manoir, dans les trois établissements de Trois-Rivières, il n'y a pas eu de cas de COVID-19. Les 900 résidents retrouvent maintenant une certaine liberté, mais demeurent surveillés pour les protéger du virus.

Ils devront porter des masques ce week-end pour voir leurs proches, et respecter les consignes de distanciation physique. À l'extérieur, des bancs ont été condamnés sur les balançoires pour maintenir une distance entre les résidents. Le lavage de mains va aussi rester très important.

Un exemple de réussite

À la Résidence Daniela, on se prépare aussi à accueillir les proches des résidents. Le confinement pesait lourd sur le moral des 28 aînés, mais la COVID-19 n'est pas entrée dans l’établissement. Le personnel en a pris plus sur ses épaules au cours des dernières semaines. Les soins offerts par le CLSC ont été annulés pour éviter un va-et-vient de travailleurs.