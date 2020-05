CANATONQUIN, Peter Allen

Thaietsarón:sereh



À l'Hôpital St-Eustache, le 25 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Peter Allen Thaietsarón:sereh Canatonquin.Il laisse dans le deuil ses enfants Tyron (Melanie), Maria, Thomas et Douglas, ses petits-enfants Trina, Kyle, Dwayne, Tyson, Tekanatoken "Jook" et Ruby Leah, ses arrière-petits-enfants Kayden et Nellie, sa grande amie Josephine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux :156, RUE NOTRE-DAMEOKA, QC, J0N 1E0le lundi 11 mai de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h, mardi de 10h à 12h et de 13h à 14h. Les funérailles et l'inhumation auront lieu le mardi 12 mai à 14h30 au cimetière PineHill.