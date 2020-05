DESPRÉS, Rita



Le 4 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Rita Després, épouse en premières noces de M. Marcel Guilmain et en secondes noces de M. Jean-Maurice Rémy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Conrad Bissonnette), Michèle (Benoit Matte), Pierre (Jacinthe Vincent), Suzanne (Alexandre Serdakowski), Jean et Roger (Roxanne Choquette), ses petits-enfants Richard, Mathieu, Sabrina, Audrey, Laurence, Maude, Émilie, Samuel et Karianne, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, feu Jean-Paul, feu Suzanne, feu Monique, Bernadette, feu Thérèse, feu Gemma, feu Rosaire, feu Jacques, Céline, Pauline et Rachel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.www.salondemers.com