AUBUT (CORRIVEAU), Marielle



À la Résidence Paul-Lizotte (CHSLD) de Montréal-Nord, le 5 mai 2020 est décédée Mme Marielle Corriveau Aubut, à l'âge de 92 ans et 19 jours, épouse de (feu) Léopold Aubut.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie, ses beaux-enfants, feu Micheline (Roberto Mervicini), André (Philippe Fournier), Michel (Colette Dulude), Jean-Yves (Raymonde St-Jean), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, amis.La famille vous acceuillera le samedi 9 mai 2020 de 10h à 13h à laDESROSIERS ET FILS10 RUE DE MARTIGNY ESTST JÉRÔME, QC J7Z 1V6Veuillez prendre note qu'en raison des restrictions en vigueur pour la pandémie COVID-19, le salon funéraire ne peut qu'accueillir six visiteurs à la fois (une rotation des personnes est permise).L'inhumation au cimetière se fera dans l'intimité de la famille.