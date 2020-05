ARPIN BOIVIN, Yvette



Le 4 mai 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Yvette Arpin Boivin, de Laval. Elle était l'épouse de feu Gaston Boivin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérald (Carole Nadon), Jocelyne (Pierre Labonté), Jacqueline (Robert Fontaine), Sylvain (Johanne Pagé); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Cécile Arpin Soto, ainsi que d'autres parents et amis.En raison de la situation de pandémie du coronavirus (COVID-19) et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Arpin vous avise du report à une date indéterminée des rituels funéraires.www.centrefunerairejoliette.com