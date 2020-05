VADEBONCOEUR, Pierre



C'est avec tristesse que nous annonçons qu'à Laval le 2 mai dernier, dans un CHSLD, est décédé Pierre Vadeboncoeur de la COVID-19 à l'âge de 93 ans et 11 mois.Il laisse dans le deuil, ses enfants François, Jean, Denise, Ginette, Sylvie et leurs conjoints, ses 9 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants et plusieurs neveux et nièces.Nous tenons à remercier les bénévoles Émilie Abel et Annick Parent qui ont accompagné notre père les dernières journées.Compte tenu de la situation, une célébration religieuse aura lieu à une date ultérieure.