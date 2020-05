CARMEL, Normand



C'est avec une telle tristesse et un coeur brisé que la famille annonce le décès de leur bien-aimé Normand le 30 avril 2020. Malheureusement, il a été emmené beaucoup trop tôt par un cancer du poumon, un tueur silencieux.Il laisse dans le deuil sa femme bien-aimée des 32 dernières années Mara, ses trois enfants adorés Sergio (Lisa), Daniel (Sabrina) et Alyssa (Francis), ses précieux petits-fils Jordan, James, Luca et sa douce princesse qui est attendue en août.Ses nombreux proches, amis et ceux dont il a touché la vie pleurent également sa perte.Tous ceux qui l'ont connu se souviendront de lui comme d'une âme douce, attentionnée, gentille et dévouée à sa famille.La famille tient à remercier le personnel de l'Institut Thoracique et des Soins Palliatifs de l'Hôpital Royal Victoria pour ses soins et sa prévenance pendant ces périodes difficiles.La famille recevra vos condoléances le jeudi 21 mai au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALde 10h à 13h, 15h à 17h et de 18h30 à 21h. Veuillez prendre note que dû aux mesures de distanciation liées à la COVID-19, seulement 10 visiteurs peuvent être présents dans le salon en même temps.Pour ceux qui souhaitent envoyer des fleurs, veuillez les faire parvenir directement au centre funéraire.