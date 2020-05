DEMERS, Paul-Arthur



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul-Arthur Demers survenu à Repentigny le 3 mai 2020 à l'âge de 88 ans. Il laisse dans le deuil sa douce épouse Madeleine Houle avec laquelle il a été marié 66 ans, ses 6 enfants Nicole, Céline (Michel), André (Sylvie), Louise, Michelle (Serge) et Thérèse, ses 14 petits-enfants ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants." Notre papa et grand-papa était un homme énergique et courageux. Il a oeuvré 35 ans au sein de la STM et vouait une grande passion pour les chevaux qui l'a amené à être le plus vieux jockey du Québec pendant plusieurs années. Il nous manque énormément. "Étant donné les circonstances, les funérailles sont reportées. Nous prévoyons les célébrer le vendredi 3 juillet 2020 à 11 h 00 à la chapelle du